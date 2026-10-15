Ordine prima di Salisburgo: "Il Milan prova a capire se davvero può fidarsi di Camarda"

Salisburgo-Milan, seconda giornata della fase campionato dell'Europa League 2026-27. I rossoneri devono rifarsi dopo il 2-0 subito contro il Benfica a San Siro. A parlare della partita delle 18:45 ci ha pensato anche il giornalista Franco Ordine nel suo pezzo per 'Il Giornale':

"Il Milan prova invece a capire, cambiando ancora sistema di gioco, se davvero può fidarsi di Camarda chiamato al debutto ufficiale in Europa League dopo aver disputato qualche spicciolo in A".

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L'analisi di Franco Ordine sulle mosse tattiche di Ruben Amorim

"È più complicato invece il cammino del Milan che si ritrova a Salisburgo, dovendo ricominciare da zero per via della dolorosa sconfitta col Benfica a San Siro. Qui Amorim è convinto di cambiare ancora sistema di gioco oltre che interpreti e sinceramente non gli si può dare torto perché poi domenica alle 18 c’è l’Atalanta a San Siro".

Peruna partita cruciale, la prima da titolare in stagione dopo pochissimi minuti in campo totali nelle altre gare di Serie A. Per il classe 2008 l'occasione di dimostrare ade all'ambiente rossonero di essere pronto a prendere il ruolo di alternativa ae punta del futuro per il club.Ordine continua con la sua analisi parlando anche dei cambi di formazione di Amorim:

L'analisi continua:

"Oltre al debutto di Camarda c’è il ritorno di Tomori in difesa e un disegno tattico ancora inedito, un 4-2-3-1 segnale inconfondibile per trovare un vestito adatto alle caratteristiche degli interpreti".

L'allenatore rossonero potrebbe cambiare ancora, anche se non è ancora chiaro se il Milan giocherà con la difesa a quattro o con la difesa a tre. Potrebbe tranquillamente ruotare anche a gara in corso. Quello che è certo è che Ruben Amorim sta ancora cercando il disegno tattico ideale per la sua rosa. Vedremo se questa sera contro il Salisburgo ci saranno segnali positivi.