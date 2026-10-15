Salisburgo-Milan, probabili formazioni: Amorim rivoluziona tutto. Occasione per Camarda e non solo

Rivoluzione totale nel Milan prima del match di Europa League contro il Salisburgo: Amorim cambia tutto sulla trequarti e lancia un gioiello dal 1° minuto
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Il Milan è pronto a tornare in campo per la sfida contro il Salisburgo, valida per la seconda giornata della fase campionato dell'Europa League 2026/27. Il Diavolo ha perso per 2-0 l'esordio stagionale in Europa contro il Benfica, mentre il Salisburgo arriva dal pareggio per 0-0 contro il Grazer Athletiksport-Klub. Le ultime novità sulle probabili formazioni arrivano da Sky Sport. Ecco il possibile undici degli austriaci.
Le scelte di Ruben Amorim e i ballottaggi tattici del MilanIl Milan di Amorim, invece, dovrebbe cambiare molti calciatori. Da capire anche il modulo che userà l'allenatore portoghese che potrebbe tornare al 3-4-2-1 o continuare con la difesa a quattro. I cambi più importanti in attacco: a sinistra ci dovrebbe essere spazio per Bartesaghi con Hutchinson a destra. Cisse e Loftus-Cheek come trequartisti con Francesco Camarda finalmente titolare.
Il Milan si potrebbe muovere tanto in campo e Tomori (che dovrebbe esordire in stagione dal primo minuto) potrebbe giocare sia come braccetto di destra sia come terzino a destra in base al tipo di impostazione che vorrà fare il Diavolo. Con un modulo a quattro e un possibile 4-2-3-1 Hutchinson e Cisse si sposterebbero come esterni/ali d'attacco con il primo a destra e il secondo a sinistra, con Loftus-Cheek direttamente alle spalle di Camarda.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter; Pavlovic; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda. All. Amorim.
Per l'allenatore del Milan una partita molto importante per capire chi sia realmente pronto per giocare minuti importanti in stagione: per tanti calciatori è un test fondamentale. In difesa Tomori deve sfruttare la sua occasione e ne avrà altre visto che Gila non può giocarle tutte e Gabbia ne avrà per tre mesi. Jashari ha avuto poco spazio e l'Europa League può essere la sua vetrina per brillare. Discorso simile in attacco con Hutchinson e Camarda alla ricerca di minuti e continuità. Giocare bene questa sera contro il Salisburgo è vitale per tutti questi calciatori e anche per il Milan che deve trovare i primi punti in Europa.
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