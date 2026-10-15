"Ha esagerato?". Pellegatti ha un dubbio sul Milan di stasera e 'avvisa' Amorim

Il Diavolo è pronto a tornare in campo: alle 18:45 la sfida Salisburgo-Milan di Europa League. Ruben Amorim potrebbe rivoluzionare la formazione titolare inserendo tanti calciatori che hanno giocato poco.

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Ecco la probabile formazione rossonera: Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter; Pavlovic; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda. All. Amorim.

Tanti calciatori cercano spazio e ne ha parlato anche il giornalista Carlo Pellegatti nel suo video su 'YouTube':

"Il Milan ne cambia tanti rispetto a Sassuolo-Milan. La domanda è, ha esagerato Amorim? Magari il turnover sarebbe potuto essere meno massiccio. Lo dirà il campo. Il problema è che ci sono calciatori come Tomori che non tocca il campo da tanto, Hutchinson che ha giocato poco e Camarda che debutta da titolare. Dobbiamo capire se ha osato troppo o meno".

I dubbi di Pellegatti e le rotazioni obbligate di Ruben Amorim

Questi i dubbi di Pellegatti sulle possibili scelte di formazione di Amorim. Scelte che però sono giustificate:entra in campo perche deve assolutamente riposare. Con l'infortunio di, Amorim non ha tante altre soluzioni.

A centrocampo spazio per Jashari che ancora non è riuscito a dare il suo graffio e sta giocando molto poco. Mentre in attacco occasioni importanti per Hutchinson e Camarda, con Pulisic e Ramos che devono riposare in vista della sfida contro l'Atalanta in campionato e contro il Bournemouth giovedì prossimo.

Pellegatti poi ha fatto chiarezza:

"Io sono contento per il debutto di Camarda. Potrebbe essere un Milan sorprendente. Mi auguro che questa freschezza possa mettere in difficoltà il Salisburgo, mi auguro di vedere un Milan imprevedibile. E' un Milan giovane, diverso, mi auguro possa essere una bella sorpresa".

Un parere molto interessante quello di Pellegatti che dà una chiave di lettura diversa alla partita: un Milan nuovo potrebbe regalare segnali e spunti nuovi ad Amorim che potrebbe poi usarli nel resto della stagione. Per questo Salisburgo-Milan è una gara molto importante per il Diavolo.