Il futuro del Milan passa blindando i suoi campioni. Questa mattina il Corriere dello Sport ha ricordato come, tra le priorità assolute di calciomercato del proprietario Gerry Cardinale e dell'allenatore Rúben Amorim, vi siano le conferme dei pilastri del progetto tecnico rossonero prima ancora dei nuovi innesti di gennaio. Il club di via Aldo Rossi vuole accelerare per arrivare al più presto – idealmente entro Natale per iniziare il 2027 con certezze assolute – al rinnovo di contratto di Adrien Rabiot e Christian Pulisic.

Il contratto attuale di Pulisic: le cifre e l'opzione a favore del Milan

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Il piano di Gerry Cardinale: blindatura fino al 2031 con aumento

La situazione contrattuale di “Capitan America” presenta clausole ben precise. Attualmente l'attaccante statunitense è legato al Diavolo fino al. Tuttavia, nell'accordo stipulato tra il giocatore e la dirigenza milanista, la società si è riservata il diritto di esercitare un'opzione di prolungamento unilaterale per un ulteriore anno, che sposterebbe la scadenza al 30 giugno 2028 mantenendo inalterato l'attuale stipendio da 4 milioni di euro netti a stagione più bonus.Se fino a qualche settimana fa gli spiragli per un prolungamento a lungo termine sembravano ridotti, a pesare erano state soprattutto le indiscrezioni riguardanti una clamorosa proposta proveniente dagli Stati Uniti. Ilaveva infatti messo sul piatto una maxi-offerta da bendi contratto, con l'obiettivo di convincere il numero 11 rossonero a diventare l'uomo simbolo della MLS con la maglia del. Uno scenario che adesso, però, appare completamente mutato.A spazzare via i dubbi e le sirene di mercato ci ha pensato lo stesso Pulisic nei giorni scorsi, parlando direttamente ai microfoni a margine di un evento “Meet & Greet” con i tifosi organizzato presso ildello stadio di San Siro. L'esterno d'attacco ha tranquillizzato l'intero ambiente, confermando di trovarsi magnificamente a Milano,con la dirigenza.Proprio per scacciare in modo definitivo qualsiasi tipo di tentazione estera, la volontà di Gerry Cardinale e diè quella di sottoporre all'entourage di Pulisic un accordo ex novo, blindandolo con un contratto a lungo termine fino alaccompagnato da un meritato adeguamento dell'ingaggio. I discorsi entreranno nel vivo nelle prossime settimane, durante le quali l'attaccante sarà chiamato a dare continuità sul campo, dopo il fondamentale gol contro il Lecce che ha interrotto il suo digiuno di reti in rossonero in questo 2026.