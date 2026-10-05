Retroscena sul futuro del trequartista statunitense. No al New York City FC e parole d'amore a San Siro: il Milan vuole blindarlo con un nuovo quinquennale
Pulisic: "Voglio rimanere al Milan. E sul rinnovo..." | VIDEO PM
Il futuro del Milan passa blindando i suoi campioni. Questa mattina il Corriere dello Sport ha ricordato come, tra le priorità assolute di calciomercato del proprietario Gerry Cardinale e dell'allenatore Rúben Amorim, vi siano le conferme dei pilastri del progetto tecnico rossonero prima ancora dei nuovi innesti di gennaio. Il club di via Aldo Rossi vuole accelerare per arrivare al più presto – idealmente entro Natale per iniziare il 2027 con certezze assolute – al rinnovo di contratto di Adrien Rabiot e Christian Pulisic.
Il contratto attuale di Pulisic: le cifre e l'opzione a favore del MilanLa situazione contrattuale di “Capitan America” presenta clausole ben precise. Attualmente l'attaccante statunitense è legato al Diavolo fino al 30 giugno 2027. Tuttavia, nell'accordo stipulato tra il giocatore e la dirigenza milanista, la società si è riservata il diritto di esercitare un'opzione di prolungamento unilaterale per un ulteriore anno, che sposterebbe la scadenza al 30 giugno 2028 mantenendo inalterato l'attuale stipendio da 4 milioni di euro netti a stagione più bonus.
Il retroscena MLS: la maxi-offerta del City Group per il New York City FCSe fino a qualche settimana fa gli spiragli per un prolungamento a lungo termine sembravano ridotti, a pesare erano state soprattutto le indiscrezioni riguardanti una clamorosa proposta proveniente dagli Stati Uniti. Il City Group aveva infatti messo sul piatto una maxi-offerta da ben 50 milioni di dollari complessivi per 5 anni di contratto, con l'obiettivo di convincere il numero 11 rossonero a diventare l'uomo simbolo della MLS con la maglia del New York City FC. Uno scenario che adesso, però, appare completamente mutato.
Pulisic ha rassicurato l'ambiente dal Milan Store: “Voglio restare a Milano”A spazzare via i dubbi e le sirene di mercato ci ha pensato lo stesso Pulisic nei giorni scorsi, parlando direttamente ai microfoni a margine di un evento “Meet & Greet” con i tifosi organizzato presso il Milan Store dello stadio di San Siro. L'esterno d'attacco ha tranquillizzato l'intero ambiente, confermando di trovarsi magnificamente a Milano, di voler rimanere in rossonero e di essere pronto ad affrontare presto i discorsi relativi al rinnovo con la dirigenza.
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Il piano di Gerry Cardinale: blindatura fino al 2031 con aumentoProprio per scacciare in modo definitivo qualsiasi tipo di tentazione estera, la volontà di Gerry Cardinale e di RedBird è quella di sottoporre all'entourage di Pulisic un accordo ex novo, blindandolo con un contratto a lungo termine fino al 30 giugno 2031 accompagnato da un meritato adeguamento dell'ingaggio. I discorsi entreranno nel vivo nelle prossime settimane, durante le quali l'attaccante sarà chiamato a dare continuità sul campo, dopo il fondamentale gol contro il Lecce che ha interrotto il suo digiuno di reti in rossonero in questo 2026.
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