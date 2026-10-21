Le grandi manovre in vista della sessione invernale di calciomercato sono già entrate nel vivo e il Milan punta a rinforzare la corsia laterale. Secondo le ultime indiscrezioni, il club di Via Aldo Rossi ha messo nel mirino Agustín Giay, talentuoso difensore argentino classe 2004 attualmente in forza ai brasiliani del Palmeiras. I rossoneri, tuttavia, non sono soli nella corsa al calciatore: sul gioiello sudamericano si registra infatti il forte interesse del Napoli di Massimiliano Allegri e dell'Atlético Madrid di Diego Simeone, pronti a dare battaglia per assicurarsi uno dei profili più futuribili del panorama internazionale.

Calciomercato Milan: il piano per Agustín Giay e la valutazione del Palmeiras

I tre top club europei si sono mossi con decisione già durante la scorsa sessione estiva di mercato, avviando i primi contatti esplorativi con il Palmeiras per sondare il terreno. La risposta della società paulista è stata categorica: forte di un contratto a lungo termine valido fino al 31 dicembre 2030, il club brasiliano non ha alcuna intenzione di svendere il proprio gioiello e ha fissato il prezzo del cartellino tra i

I sondaggi estivi potrebbero trasformarsi in un vero e proprio assalto ufficiale a gennaio 2027, alla riapertura della campagna trasferimenti. Il Milan valuta attentamente la fattibilità dell'operazione economico-finanziaria, consapevole che la concorrenza italiana ed europea è agguerrita, ma altrettanto conscio che il profilo dell'argentino sposa perfettamente la linea verde e sostenibile tanto cara e prediletta dalla proprietà RedBird.

L'analisi tattica: perché Giay è il rinforzo perfetto per Rúben Amorim

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Dal punto di vista puramente tecnico e tattico, l'innesto di Agustín Giay rappresenterebbe una risorsa di inestimabile valore per l'allenatore. Il tecnico portoghese sta portando avanti una vera e propria evoluzione tattica sulla panchina rossonera: oltre al suo marchio di fabbrica, il 3-4-2-1, nelle ultime uscite ha sperimentato con frequenza sia il 4-2-3-1 sia il 4-4-2.In questo contesto di grande fluidità, le caratteristiche di Giay si incastrano alla perfezione. L'argentino è un difensore di piede destro dotato di grande duttilità: nasce come terzino destro di spinta in una linea a quattro, ma all'occorrenza possiede le doti fisiche e l'intelligenza tattica necessarie per agire da difensore centrale o da tutta fascia in un centrocampo a quattro. Un vero e proprio jolly difensivo che permetterebbe ad Amorim di cambiare assetto a partita in corso senza perdere equilibrio e spinta sulla corsia di destra.