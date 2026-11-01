Ci sono partite che possono cambiare la percezione di un giocatore e quella di Diego Moreira contro l'Inter è sicuramente una di queste. Al suo primo Derby della Madonnina, l'esterno rossonero ha conquistato la scena con una prestazione straordinaria: due assist e un gol nella vittoria per 3-1 del Milan. Una serata da protagonista assoluto, resa ancora più speciale dalla presenza sugli spalti di Ricardo Kaká, leggenda rossonera e riferimento calcistico per il numero 22.

Al termine della partita, Moreira è intervenuto ai microfoni di TeleLombardia in zona mista, raccontando tutta la propria emozione. Alla domanda se fosse stata la notte più bella della sua vita, il portoghese ha risposto con grande sincerità: "Della mia vita non lo so, ma è una notte molto speciale per me. Oggi è un derby, è sempre una partita speciale: abbiamo vinto ed è stato incredibile".

L'omaggio a Kaká: "Spero gli sia piaciuto"

Uno degli aspetti più particolari della serata riguarda proprio il numero di maglia scelto da Moreira. Il portoghese indossa infatti la 22, la stessa che ha reso celebre Kaká durante la sua esperienza al Milan. E proprio davanti al brasiliano, presente a San Siro per celebrare il proprio ingresso nella Hall of Fame rossonera, il giovane esterno ha realizzato una delle migliori prestazioni della sua carriera.

"Non lo so, devi chiederlo a lui", ha scherzato Moreira quando gli è stato chiesto se avesse onorato la maglia del Pallone d'Oro 2007. Poi ha aggiunto: "Giocare così, vincere, segnare e fornire due assist di fronte a lui è stato un onore. Spero gli sia piaciuto".

Un pensiero semplice, ma significativo, che racconta il legame tra il giovane portoghese e una delle figure più importanti della storia milanista. Una coincidenza speciale: proprio nella serata dedicata a Kaká, è stato Moreira a prendersi la scena con il numero 22 sulle spalle.

Cardinale e la fiducia nel gruppo: "Siamo una famiglia"

Nel corso dell'intervista, Moreira ha parlato anche di Gerry Cardinale, particolarmente emozionato dopo il successo nel derby. Il proprietario rossonero aveva definito la squadra un gruppo di vincenti, lasciando San Siro visibilmente commosso.

L'esterno ha spiegato di aver percepito il sostegno della proprietà durante la stagione: "Era contento credo. È venuto quasi a tutte le partite: ci supporta, crede in noi. E noi cerchiamo di ripagarlo così".

Moreira ha poi condiviso il giudizio positivo del numero uno di RedBird sul gruppo: "Siamo vincenti? Certo, abbiamo un sacco di qualità, una bellissima squadra e siamo una famiglia". Parole che evidenziano il clima che si è creato nello spogliatoio rossonero e l'importanza del lavoro quotidiano svolto insieme.

Il portoghese ha concluso invitando tutti a mantenere alta la concentrazione: "Lottiamo e giochiamo insieme, passiamo la maggior parte del tempo insieme durante la settimana. Era importante essere concentrati: dobbiamo continuare così e pensare step by step".

Il derby come punto di partenza

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La prestazione contro l'Inter rappresenta un momento importante nella stagione di Moreira, arrivato al Milan con grandi aspettative e capace di lasciare subito il segno in una delle partite più importanti dell'anno.Il gol e i due assist sono la fotografia di una serata perfetta, ma il messaggio lanciato dal giocatore è chiaro: niente euforia eccessiva. Il Milan deve continuare a lavorare, mantenere compattezza e trasformare il successo nella stracittadina in un punto di partenza.

La notte di San Siro, intanto, gli ha regalato una doppia soddisfazione: essere decisivo nel derby e farlo davanti a Kaká, il campione che ha ispirato il suo numero di maglia.