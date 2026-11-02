Durante la sua partecipazione al programma ‘Sky Calcio Club’, Stefano Pioli ha rivelato un aneddoto legato agli anni trascorsi sulla panchina del Milan e alla gestione di Zlatan Ibrahimovic. L'allenatore ha ripercorso la prima divergenza avuta con lo svedese nello spogliatoio rossonero, nata all'inizio della loro collaborazione avviata nel gennaio 2020 e proseguita fino al ritiro dell'attaccante nel 2023.

La ricostruzione di Pioli sul confronto con Ibrahimovic

"Feci tre cambi, Zlatan, Calhanoglu e un altro. Molto veloci ma a Zlatan non gliel'avevo detto in anticipo. E il giorno dopo è venuto da me. E non con un tono così come il tuo. Quel giorno lì non mi aspettavo che entrasse Zlatan. È entrato: ‘Oggi parlo io'. Io avevo, sai quelle poltrone che ballano? Ho ballato tre minuti, però poi dopo è passata. Ha chiuso la porta è quello è un segno di rispetto".

La scintilla è scoccata a causa di unamatch andato in scena a San Siro il 18 luglio 2020. L’episodio ha spintoa chiedere unla mattina seguente. Questo il racconto fornito dadurante la trasmissione:

L'episodio si è chiuso senza strascichi o conseguenze sul prosieguo del lavoro quotidiano a Milanello.

Dalla gestione dello spogliatoio alla vittoria dello Scudetto

"Il primo giorno che ho conosciuto Zlatan mi ha detto: ‘Tu allenatore, io giocatore. Tu rispetti me, io rispetto te. E così è stato".

Il chiarimento vis-à-vis ha rafforzato il rapporto tra i due in vista delle stagioni successive. Il patto stabilito fin dal primo giorno alprevedeva una suddivisione dei ruoli:

Un rispetto reciproco che ha poi accompagnato la squadra fino alla vittoria dello Scudetto nel campionato 2021-2022. Nonostante le differenti personalità, la schiettezza tra Pioli e Ibrahimovic ha permesso di superare le incomprensioni senza intaccare la serenità del gruppo.