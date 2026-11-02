Il velo sul futuro del calcio milanese è stato finalmente sollevato. Dopo anni di dibattiti, i dettagli tecnici e i documenti depositati per il Generali Stadium definiscono i contorni della nuova casa di Milan e Inter a partire dalla stagione 2031-2032. Analizzando le relazioni ufficiali firmate dai colossi dell'architettura globale Foster + Partners e MANICA, emerge che non sarà solo un semplice stadio da 71.500 posti complessivi, ma avrà tante nuove particolarità con cui familiarizzare.