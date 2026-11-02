Cinque dettagli che possono essere passati inosservati del nuovo San Siro di Milan e Inter, ovvero il Generali Stadium

Matteo Ronchetti
- Milano
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Milan ed Inter, ecco il video del nuovo Generali Stadium: esterni ed interni

I segreti del Nuovo San Siro

Il velo sul futuro del calcio milanese è stato finalmente sollevato. Dopo anni di dibattiti, i dettagli tecnici e i documenti depositati per il Generali Stadium definiscono i contorni della nuova casa di Milan e Inter a partire dalla stagione 2031-2032. Analizzando le relazioni ufficiali firmate dai colossi dell'architettura globale Foster + Partners e MANICA, emerge che non sarà solo un semplice stadio da 71.500 posti complessivi, ma avrà tante nuove particolarità con cui familiarizzare.

Mentre i media tradizionali si sono concentrati sui costi e sulle tempistiche burocratiche, la vera anima del progetto risiede nei dettagli ingegneristici nascosti tra le pieghe dei rendering. Dalle pendenze estreme delle curve studiate per l'acustica, fino alle soluzioni tecnologiche e ai servizi d'avanguardia, il nuovo San Siro nasconde segreti che cambieranno per sempre l'esperienza dello spettatore allo stadio. Abbiamo scovato i dettagli più sorprendenti che sono sfuggiti ai non addetti ai lavori. Prossima scheda: Il segreto (inaspettato) delle nuove curve...
Una delle immagini del rendering del Generali Stadium (Milano Stadium), il nuovo stadio che Milan e Inter realizzeranno in zona San Siro e che aprirà i battenti nel 2031

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