Milano ha iscritto il nome di Franco Baresi nel Famedio, il tempio del Cimitero Monumentale riservato a chi ha lasciato un segno nella storia della città. Il riconoscimento omaggia il contributo offerto dallo storico Capitano del Milan sia attraverso i traguardi sportivi, sia per la condotta mantenuta fuori dal campo.

Il nome di Baresi iscritto nel Famedio di Milano

Le radici del Milan al Famedio

Le vittorie di Baresi al Milan

6 scudetti

3 Coppe dei Campioni/Champions League

2 Coppe Intercontinentali

3 Supercoppe UEFA

4 Supercoppe italiane

1 Mondiale per Nazioni

2° posto al Pallone d'Oro del 1989

All'evento hanno preso parte il sindaco Giuseppe Sala e la presidente del Consiglio comunale. Accanto ai familiari dic'era anchepresente in veste di ambasciatore ufficiale del Milan. Nel corso della giornata la giunta ha inserito complessivamenteinsieme all'ex difensore compaiono la cantante, il giornalista, il fotografoNel dicembre 2024, per i 125 anni della società, la cripta dello stesso Famedio aveva ricevuto le spoglie di, il fondatore del club nel 1899. Nelle stesse navate riposano anche altre figure dello sport e della cultura milanese, dafino a, passando perIl percorso dialè costellato da vittorie e soddisfazioni personali. Questo, il suo

Riassumere la sua carriera solo attraverso i trofei, però, sarebbe limitativo: Baresi ha lasciato un segno indelebile nella storia del Milan per la persona che era, ancora prima che per il campione che è stato. L'iscrizione del suo nome al Famedio è la chiusura di un cerchio.