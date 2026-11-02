Il Comune di Milano rende omaggio a Franco Baresi con l'iscrizione al Famedio, celebrando il legame tra lo storico capitano del Milan e la città
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Milano ha iscritto il nome di Franco Baresi nel Famedio, il tempio del Cimitero Monumentale riservato a chi ha lasciato un segno nella storia della città. Il riconoscimento omaggia il contributo offerto dallo storico Capitano del Milan sia attraverso i traguardi sportivi, sia per la condotta mantenuta fuori dal campo.
Il nome di Baresi iscritto nel Famedio di MilanoAll'evento hanno preso parte il sindaco Giuseppe Sala e la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi. Accanto ai familiari di Baresi c'era anche Daniele Massaro, presente in veste di ambasciatore ufficiale del Milan. Nel corso della giornata la giunta ha inserito complessivamente 14 nomi nel Famedio: insieme all'ex difensore compaiono la cantante Ornella Vanoni, il giornalista Bruno Pizzul, il fotografo Giovanni Gastel e Don Antonio Mazzi.
Le radici del Milan al FamedioNel dicembre 2024, per i 125 anni della società, la cripta dello stesso Famedio aveva ricevuto le spoglie di Herbert Kilpin, il fondatore del club nel 1899. Nelle stesse navate riposano anche altre figure dello sport e della cultura milanese, da Giuseppe Meazza fino a Giorgio Gaber, passando per Enzo Jannacci e Alda Merini.
Le vittorie di Baresi al MilanIl percorso di Baresi al Milan è costellato da vittorie e soddisfazioni personali. Questo, il suo palmares:
- 6 scudetti
- 3 Coppe dei Campioni/Champions League
- 2 Coppe Intercontinentali
- 3 Supercoppe UEFA
- 4 Supercoppe italiane
- 1 Mondiale per Nazioni
- 2° posto al Pallone d'Oro del 1989
Riassumere la sua carriera solo attraverso i trofei, però, sarebbe limitativo: Baresi ha lasciato un segno indelebile nella storia del Milan per la persona che era, ancora prima che per il campione che è stato. L'iscrizione del suo nome al Famedio è la chiusura di un cerchio.
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