Dopo che i cinque ricorsi relativi alla vendita del Meazza e delle aree circostanti sono stati bocciati dal Tar della Lombardia, il progetto del Nuovo San Siro di Milan e Inter può entrare nel vivo. Il primo cittadino di Milano Giuseppe Sala, intervenuto a margine della 'Biennale dell'Economia Cooperativa', ha fissato le scadenze e illustrato i prossimi step dell'opera.

Milan e Inter, il sindaco Sala sul nuovo San Siro

"I prossimi passi sono ovviamente nelle mani delle due società. Io mi aspetto che il primo passaggio, a breve, sia quello di mostrare finalmente il rendering dello stadio: so che ci stanno lavorando per poterlo presentare in poco tempo, non so quando, quella mi sembra la prima cosa da fare".

Il progetto architettonico del nuovo impianto è stato affidato agli studi 'Foster + Partners e Manica'. Secondo le ultime indiscrezioni di ‘Calcio e Finanza’ e dell’avvocato Felice Raimondo,Un tema su cui si è espresso anche

Lo stadio potrà ospitare 71.500 spettatori, con oltre 13mila posti premium. La relazione di fattibilità depositata da Milan e Inter al comune di Milano stima il valore nuovo San Siro in 2,149 miliardi di euro. L’area diventerà polifunzionale, con una ristrutturazione totale e l’inserimento di funzioni commerciali, aree verdi e gallerie. Il vecchio Meazza verrà parzialmente demolito (come è già successo alla biglietteria sud): dovrebbe essere conservati soltanto una torre e parte del secondo anello blu, cuore pulsante del tifo rossonero.

Missione Euro 2032

"La seconda cosa da fare è garantire la tenuta dei tempi, quindi un programma di lavori serio: non possiamo perdere l'occasione di Euro 2032, sarebbe una cosa disastrosa di immagine per la città. Quindi il tema è di chiarire bene i tempi, perché nonostante noi addetti ai lavori ce l'abbiamo in testa, i cittadini no: serve a questo punto un'operazione di trasparenza nei confronti dei cittadini".

L’appuntamento da non fallire è Euro 2032: la Figc ha inserito il nuovo San Siro sarà nella lista degli stadi italiani eleggibili per il torneo. In questo modo, i lavori potranno beneficiare di un programma di sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture studiato per il campionato europeo che si giocherà tra Italia e Turchia.