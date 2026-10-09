Giuseppe Sala, sindaco di Milano, parla del nuovo stadio di Milan e Inter: la bocciatura dei ricorsi presentati al Tar, i prossimi step e le scadenze
Vendita San Siro, Sala: "Procede, ma ci sono tanti ostacoli" | VIDEO
Dopo che i cinque ricorsi relativi alla vendita del Meazza e delle aree circostanti sono stati bocciati dal Tar della Lombardia, il progetto del Nuovo San Siro di Milan e Inter può entrare nel vivo. Il primo cittadino di Milano Giuseppe Sala, intervenuto a margine della 'Biennale dell'Economia Cooperativa', ha fissato le scadenze e illustrato i prossimi step dell'opera.
Milan e Inter, il sindaco Sala sul nuovo San SiroIl progetto architettonico del nuovo impianto è stato affidato agli studi 'Foster + Partners e Manica'. Secondo le ultime indiscrezioni di ‘Calcio e Finanza’ e dell’avvocato Felice Raimondo, la presentazione dei render ufficiali è prevista entro la fine di ottobre 2026. Un tema su cui si è espresso anche Sala.
"I prossimi passi sono ovviamente nelle mani delle due società. Io mi aspetto che il primo passaggio, a breve, sia quello di mostrare finalmente il rendering dello stadio: so che ci stanno lavorando per poterlo presentare in poco tempo, non so quando, quella mi sembra la prima cosa da fare".
Lo stadio potrà ospitare 71.500 spettatori, con oltre 13mila posti premium. La relazione di fattibilità depositata da Milan e Inter al comune di Milano stima il valore nuovo San Siro in 2,149 miliardi di euro. L’area diventerà polifunzionale, con una ristrutturazione totale e l’inserimento di funzioni commerciali, aree verdi e gallerie. Il vecchio Meazza verrà parzialmente demolito (come è già successo alla biglietteria sud): dovrebbe essere conservati soltanto una torre e parte del secondo anello blu, cuore pulsante del tifo rossonero.
Missione Euro 2032
"La seconda cosa da fare è garantire la tenuta dei tempi, quindi un programma di lavori serio: non possiamo perdere l'occasione di Euro 2032, sarebbe una cosa disastrosa di immagine per la città. Quindi il tema è di chiarire bene i tempi, perché nonostante noi addetti ai lavori ce l'abbiamo in testa, i cittadini no: serve a questo punto un'operazione di trasparenza nei confronti dei cittadini".
L’appuntamento da non fallire è Euro 2032: la Figc ha inserito il nuovo San Siro sarà nella lista degli stadi italiani eleggibili per il torneo. In questo modo, i lavori potranno beneficiare di un programma di sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture studiato per il campionato europeo che si giocherà tra Italia e Turchia.
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