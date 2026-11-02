Ecco le statistiche Transfermarkt dei 9 calciatori del Milan in prestito in questa stagione. Scopri le cifre dei riscatti e chi sta brillando in Europa
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MILAN IN PRESTITO: LA DIFESA
I giocatori del Milan in prestito, un potenziale tesorettoI giocatori del Milan in prestito, un potenziale tesoretto. Siamo alla fine della decima giornata della Serie A 2026/2027 e PianetaMilan.it continuerà ad aggiornarvi settimanalmente sulle prestazioni dei calciatori che il Milan ha ceduto in prestito in estate. Continuano le competizioni europee con tanti giocatori impegnati fino alla prossima pausa di novembre. Considerando anche il Milan Futuro, sono 9 i calciatori in prestito dalla dirigenza rossonera nell'ultima sessione di mercato (tutte le statistiche del pezzo dal sito Transfermarkt).
Athekame sempre titolare. Odogu non gioca mai | DifesaI difensori prestati dal Milan sono due e sono due giovani talenti che stanno vivendo due stagioni all'opposto. Il Diavolo punta su entrambi per il futuro visto che li ha ceduti in prestito secco mantenendo il totale controllo sui loro cartellini. Parliamo di David Odogu (prestito secco al Tolosa) e Zachary Athekame (prestito secco all'Olympique Lione). Il terzino svizzero è sulla bocca di tutti e in pochi mesi con Paulo Fonseca (in procinto di lasciare l'OL per diventare tecnico dello Sporting Lisbona) è diventato tra i terzini più forti del campionato francese:
- Partiamo dal terzino destro svizzero che sotto la guida di Fonseca sta brillando: sono 9 le presenze in Ligue 1 con 2 gol e 3 assist.
- Nell'ultima partita di campionato ha giocato 90 minuti contro l'Angers.
- Per il Lione è praticamente insostituibile: 810' in 9 gare in campionato. Solo nei preliminari di Champions League è subentrato dalla panchina.
- Passiamo a Odogu: per il difensore tedesco ancora zero presenze in campionato con il Tolosa.
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