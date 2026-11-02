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MILAN IN PRESTITO: LA DIFESA

I giocatori del Milan in prestito, un potenziale tesoretto

Athekame sempre titolare. Odogu non gioca mai | Difesa

Partiamo dal terzino destro svizzero che sotto la guida di Fonseca sta brillando: sono 9 le presenze in Ligue 1 con 2 gol e 3 assist .

. Nell'ultima partita di campionato ha giocato 90 minuti contro l'Angers.

Per il Lione è praticamente insostituibile: 810' in 9 gare in campionato . Solo nei preliminari di Champions League è subentrato dalla panchina.

. Solo nei preliminari di Champions League è subentrato dalla panchina. Passiamo a Odogu: per il difensore tedesco ancora zero presenze in campionato con il Tolosa.

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I giocatori del Milan in prestito, un potenziale tesoretto. Siamo alla fine dellae PianetaMilan.it continuerà ad aggiornarvi settimanalmente sulle prestazioni dei calciatori che il Milan ha ceduto in prestito in estate. Continuano le competizioni europee con tanti giocatori impegnati fino alla prossima pausa di novembre. Considerando anche il Milan Futuro,dalla dirigenza rossonera nell'ultima sessione di mercato (tutte le statistiche del pezzo dal sito Transfermarkt).I difensori prestati dal Milan sono due e sono due giovani talenti che stanno vivendo due stagioni all'opposto. Il Diavolo punta su entrambi per il futuro visto che li ha ceduti in prestito secco mantenendo il totale controllo sui loro cartellini. Parliamo di(prestito secco al Tolosa) e(prestito secco all'Olympique Lione). Il terzino svizzero è sulla bocca di tutti e in pochi mesi con Paulo Fonseca (in procinto di lasciare l'OL per diventare tecnico dello Sporting Lisbona) è diventato tra i terzini più forti del campionato francese: