Cardinale promette colpi: "A gennaio sul mercato saremo aggressivi". E fa chiarezza su Krösche

A poche ore dal derby di Milano contro l'Inter, il numero uno del Milan Gerry Cardinale ha rilasciato una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport' in cui ha blindato a tripla mandata la posizione di Ruben Amorim e non solo. Spazio anche alle mosse possibili di mercato, già a partire da gennaio. Cardinale, infatti, promette grandi cose. Ecco le sue parole a riguardo:

"Dobbiamo continuare a migliorare la rosa perché in estate non sono riuscito a fare tutto quello che volevo. Stiamo ricostruendo la squadra e, anche se mi piacciono i nuovi arrivati, quelli che sono rimasti e... i nomi di cui mi sono liberato, probabilmente ci vorranno un altro paio di sessioni di mercato per completare tutto".

Il Milan ha cambiato tantissimo in estate con un investimento molto importante a livello economico perlopiù per tre calciatori ovvero Mario Gila (pagato circa 30 milioni di euro), Diego Moreira (circa 50 milioni di euro) e Gonçalo Ramos (più di 70 milioni di euro). La promessa di Gerry Cardinale è molto importante per Ruben Amorim e per i tifosi rossoneri: il Milan non è ancora pronto al massimo per competere in tre competizioni, visto che la rosa è corta, specialmente con i tanti infortuni arrivati in questa prima parte di stagione. Servirà un altro sforzo da parte del club in una sessione che si preannuncia davvero cruciale. Cardinale sottolinea:

"Siamo arrivati soltanto a un quarto del percorso e la priorità è costruire una squadra che abbia la capacità di affrontare gli infortuni. Se partecipi alle coppe europee e giochi... l’Amorim Ball (dice proprio così, ndr ), ovvero un calcio ad altissimo ritmo, con transizioni rapide, in cui tutti corrono tra i 9 e gli 11 chilometri a partita, hai l’obbligo di ruotare gli uomini. Per questo a gennaio sul mercato continueremo a essere aggressivi, opportunisti e a rinforzare la nostra panchina. Il mio stile è quello di muovermi con decisione e rapidamente. Per me conta ottenere ciò che vogliamo, giocatori... da Milan. Non sperpererò denaro, ma quando mi metto in testa di prendere un calciatore, faccio tutto ciò che posso per riuscirci".

La ricerca del nuovo Head of Football e l'ombra di Krösche

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"Non sono vicino a un annuncio e non ho fretta. La scelta del responsabile dell’area sportiva è una delle più importanti dopo la transizione iniziata il 25 maggio, quando ho licenziato tutti e ho preso in mano la guida del club. Sto parlando con Krösche e con altre persone, i migliori nel calcio. Con una stagione che finisce a maggio e un mercato che comincerà a giugno, non voglio avere fretta. Adesso sto gestendo la società in maniera diretta e mi piace, ma non posso farlo per sempre perché ho anche un altro lavoro. In più ci sono persone molto più qualificate di me. A maggio però dovevo rifondare il Milan e solo uno come me poteva riuscirci. Arriverà un responsabile dell’area sportiva, ma sarà un tassello all’interno di una struttura organizzativa molto più articolata. Una persona che dovrà lavorare con me. Faremo tutto insieme perché non consegnerò più le chiavi della società a un direttore sportivo o a un responsabile dell’area sportiva".

Ci si aspetta quindi un mercato molto importante da parte del Diavolo che potrebbe essere alla ricerca di un difensore centrale (visto l'infortunio di Gabbia), di un altro giocatore offensivo e di un rinforzo sugli esterni, specialmente con Chukwueze e Saelemaekers out.Cardinale ne parla così:

Arriverà quindi una nuova figura per gestire il mercato e la parte sportiva del Milan: una mossa fondamentale per il futuro del club, specialmente per quanto riguarda le prossime cessioni. Avere una figura esperta in questo campo aiuterà il club a incassare più soldi dagli esuberi futuri, un passaggio che è mancato in estate con il solo Leao venduto a titolo definitivo.