Ieri sera, sul prato di San Siro, il Milan di RÃºben Amorim ha battuto nettamente per 3-1 l'Inter guidata da Cristian Chivu nel derby di Milano valevole per la 10^ giornata della Serie A 2026-2027. Una stracittadina decisa interamente in un primo tempo pirotecnico: il Diavolo si Ã¨ portato avanti di due reti grazie al colpo di testa di Christian Pulisic al 4' e alla furbizia balistica di Adrien Rabiot al 10'. Dopo il momentaneo gol nerazzurro firmato da Alessandro Bastoni al 22', Ã¨ arrivata la gemma su punizione di Diego Moreira al 43' a sigillare il match. I principali quotidiani sportivi in edicola questa mattina hanno celebrato il trionfo rossonero con grande enfasi.

La Gazzetta dello Sport: Â«Estasi MilanÂ» e Moreira MVP

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' di domenica 1Â° novembre 2026, il giorno dopo il derby Milan-Inter 3-1 (Serie A 2026-2027) | AC Milan News

La Gazzetta dello Sport ha aperto la sua edizione odierna con il titolo Â«Estasi MilanÂ», dedicando la foto di copertina all'uomo copertina e MVP assoluto della stracittadina, ovvero Diego Moreira. Il talento belga, oltre ad aver trafitto il portiere interista Josep MartÃ­nez su calcio di punizione â€“ siglando cosÃ¬ il primo centro in carriera su calcio piazzato â€“, si Ã¨ rivelato decisivo anche come uomo-assist- fornendo i suggerimenti vincenti per i primi due gol siglati da Pulisic e Rabiot.

Il Corriere dello Sport celebra l'allenatore: Â«StrAmorimÂ»

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' di domenica 1Â° novembre 2026, il giorno dopo il derby Milan-Inter 3-1 (Serie A 2026-2027) | AC Milan News

«StrAmorimÂ» Ã¨ stato invece lo strillo d'apertura scelto dal Corriere dello Sport. Il quotidiano romano ha voluto porre l'accento sul vero e proprio capolavoro tattico firmato da RÃºben Amorim, capace di incartare le mosse di Cristian Chivu e di avere la meglio sul rivale in una sfida che ha visto il Milan saldamente padrone del campo sin dalle primissime battute di gioco. Anche sulla prima pagina del CorSport, l'esultanza di Moreira per la perla su calcio piazzato campeggia in primo piano.

Tuttosport e i giocatori Â«IndiavolatiÂ» nella notte di Halloween

La prima pagina di 'Tuttosport' di domenica 1Â° novembre 2026, il giorno dopo il derby Milan-Inter 3-1 (Serie A 2026-2027) | AC Milan News

Per Tuttosport, infine, i calciatori del Milan scesi in campo nel derby di ieri sera sono stati semplicemente Â«IndiavolatiÂ», al punto tale da far vedere le streghe all'Inter nella notte di Halloween. Il quotidiano torinese ha optato per un'immagine d'apertura che ritrae lo scatenato Moreira in compagnia di Adrien Rabiot. L'ex centrocampista della Juventus si sta consacrando come uno dei grandi protagonisti di questo avvio di campionato rossonero proprio al pari del belga: i numeri fin qui parlano chiaro, con 5 reti all'attivo per il numero 12 e 4 gol per il numero 22.

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Una spinta realizzativa fondamentale per la sapiente gestione della gara mostrata dagli uomini di Amorim nella ripresa, dove i rossoneri non hanno praticamente mai rischiato di rimettere in discussione il risultato. All'Inter stavolta non Ã¨ riuscita la classica rimonta di uno o due gol che aveva caratterizzato quasi tutto il suo cammino iniziale in questa Serie A.