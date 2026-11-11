Endrick esce allo scoperto dal ritiro del Brasile: Milan e Roma si sfidano per gennaio tra indiscrezioni sulla fede e la carta Gerry Cardinale
Milan, come cambia la formazione con Endrick e Inácio: il possibile undici iniziale del 2027
Il calciomercato invernale di Milan e Roma rischia di infiammarsi incredibilmente in vista di gennaio attorno al nome di Endrick. Il talento classe 2006 del Real Madrid ha rotto il silenzio direttamente dal ritiro della Nazionale del Brasile, lanciando un messaggio inequivocabile sul suo futuro professionale. Finora il talento ex Palmeiras è stato quasi un fantasma alla corte di José Mourinho, collezionando appena 141 minuti di gioco in 7 presenze totali tra Liga e Champions League. Una miseria per chi possiede le stimmate del predestinato.
La clamorosa teoria religiosa del Corriere dello Sport: Roma in vantaggio per la fede?«Ho solo 20 anni, voglio giocare, essere felice e aiutare i compagni. Non so cosa accadrà a gennaio, è nelle mani di Dio», ha confessato elegantemente l'attaccante. Parole che certificano la voglia di una nuova avventura per non rischiare di bruciarsi in panchina. Sulle sue tracce si stanno muovendo concretamente i due club italiani, ma l'edizione odierna del Corriere dello Sport ha lanciato una ricostruzione che ha fatto sobbalzare i tifosi.
Secondo il quotidiano capitolino, la Roma vanterebbe un vantaggio netto sul Milan non solo per motivi tattici – legati al gioco di Gian Piero Gasperini – ma per ragioni prettamente mistiche. I giornalisti Jacopo Aliprandi e Giorgio Marota sostengono infatti che Endrick, noto Atleta di Cristo, preferirebbe la Capitale per la presenza di numerosi luoghi di culto evangelici. Al contrario, il giocatore starebbe frenando sull'opzione rossonera per evitare un club con un soprannome ritenuto "demoniaco" come quello del Diavolo. Una suggestione che, secondo il quotidiano, la Roma vorrebbe sfruttare per impostare un prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore dei Blancos.
Esclusiva PianetaMilan: la carta Gerry Cardinale e l'asse strategico con Roc NationUna ricostruzione suggestiva, certo, ma che si scontra con i riscontri reali. Secondo quanto risulta alla redazione di PianetaMilan.it dopo opportune verifiche, i rossoneri sono tutt'altro che tagliati fuori e si preparano a dare battaglia per regalare il brasiliano all'allenatore Rúben Amorim. A fare la differenza nelle negoziazioni di mercato saranno i soldi, il progetto tecnico e i solidi rapporti istituzionali.
La concorrenza estera: occhio all'insidia Arsenal e a Paulo FonsecaLa corsa a Endrick, in ogni caso, non sarà una questione a due tra Milan e Roma. Sullo sfondo restano i radar accesi della Premier League, con l'Arsenal spettatore interessato, e una suggestione romantica in Portogallo. Il ragazzo piace moltissimo allo Sporting Lisbona, sulla cui panchina siede quel Paulo Fonseca capace di valorizzarlo al massimo durante i sei mesi trascorsi in prestito all'Olympique Lione nella passata stagione, dove il gioiello di Brasilia mise a referto ben 8 gol e 8 assist in 21 presenze.
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