Il Milan lancia lo sguardo sul futuro e accende i propri radar in Bundesliga per scovare i migliori talenti del calcio europeo. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il club rossonero si è iscritto alla corsa per Wael Mohya, gioiello di soli 17 anni in forza al Borussia Mönchengladbach. Il trequartista, nato in Germania ma con cittadinanza marocchina, si sta imponendo come una delle rivelazioni più luminose del campionato tedesco, attirando su di sé le attenzioni dei principali top club mondiali, pronti a darsi battaglia in vista della sessione estiva del 2027.

Il piano del Gladbach e la clausola per l'estate 2027

Asta internazionale: il Milan sfida Bayern, Real Madrid e le big di Premier

Identikit di Wael Mohya: cifre, ruolo e ambizioni

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Il Borussia Mönchengladbach è perfettamente consapevole di avere tra le mani un patrimonio dal valore inestimabile. Attualmente, il contratto di Mohya scade il 30 giugno 2028, ma la dirigenza dei Fohlen si è già attivata per proporre un prolungamento contrattuale con un sensibile adeguamento dell'ingaggio, nel tentativo di blindarlo per il futuro. Nonostante i tentativi di rinnovo del club tedesco, una sua partenza nel mercato estivo del 2027 resta un'ipotesi più che concreta: il Gladbach, infatti, è pronto a dare il via libera alla cessione del suo gioiello di fronte a un'offerta economica pari adi euro.La concorrenza per il Milan, tuttavia, è a dir poco agguerrita e rischia di scatenare una vera e propria asta internazionale. In Germania, ilsta monitorando con grandissima attenzione i progressi del ragazzo, mentre anchesi sono messe sulle sue tracce. Allargando l'orizzonte all'Europa, Mohya è finito direttamente sul taccuino dele delin Spagna, oltre che delin Ligue 1. Anche la Premier League si è mossa con forza: ilsta seguendo da vicino l'evoluzione della situazione, così come il, sempre molto attento ai giovani profili emergenti.Ma che tipo di giocatore è Wael Mohya? Nonostante la giovanissima età (compirà 18 anni il prossimo 31 dicembre), il fantasista fa già parte in pianta stabile della Nazionale Under 21 della Germania, con cui vanta già due presenze ufficiali. Secondo i dati di Transfermarkt, il suo valore di mercato stimato si attesta attualmente sui 17 milioni di euro, una cifra destinata a lievitare rapidamente se le sue prestazioni in Bundesliga dovessero mantenere questo trend.Il talento del Gladbach è un trequartista moderno, dotato di grande tecnica e visione di gioco, capace all'occorrenza di agire anche come esterno offensivo su entrambe le corsie laterali. Viene paragonato a, ex Napoli e oggi al PSG. Fonti vicine al calciatore fanno sapere che la scelta della sua futura squadra dipenderà quasi interamente dalla bontà del progetto sportivo e, soprattutto, dalle garanzie di minutaggio e centralità sul terreno di gioco che gli verranno offerte. Il Milan osserva la situazione, pronto a capire se ci saranno i margini operativi per inserire il classe 2008 all'interno dello scacchiere tattico del futuro.