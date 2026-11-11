Il calciomercato di riparazione del Milan, che aprirà ufficialmente i battenti lunedì 28 dicembre per chiudersi il 1° febbraio 2027, prevede una vera e propria rivoluzione in attacco: l'innesto di Nicolò Tresoldi dal Bruges è strettamente legato al futuro di Francesco Camarda. Per fare spazio al bomber italiano in arrivo dal Belgio, la dirigenza rossonera ha infatti intenzione di far partire il giovane talento classe 2008. Secondo quanto riportato oggi in edicola da La Gazzetta dello Sport, la strategia per il futuro del ragazzo è già stata tracciata.

Camarda tra Milan e Italia Under 21: i numeri di una stagione complicata

In questi giorni, il giovane centravanti è impegnato con l'del Commissario Tecnico Silvio Baldini, una vetrina internazionale dove spera di trovare spazio e mettersi in mostra. Finora, la stagione in maglia rossonera ha offerto pochissimi squilli al talento di Milano, che ha collezionato appenatra Serie A ed Europa League.

Nel suo ruolino di marcia stagionale si conta una sola partita da titolare, disputata in campo europeo contro il RB Salisburgo, e un'unica vera occasione da gol (un colpo di testa terminato a lato) nella sconfitta interna di campionato contro il Bologna. Un minutaggio così ridotto rischia di frenare il naturale percorso di crescita dell'attaccante. Per esprimere il proprio potenziale e affinare le proprie qualità, Camarda ha assoluto bisogno di giocare con continuità.

Calciomercato rossonero: la formula del prestito e le destinazioni possibili

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

La linea di Via Aldo Rossi è chiara: la soluzione migliore è una gennaio. L'obiettivo è permettergli di maturare altrove per poi riaccoglierlo in rosa - più pronto - nella stagione successiva, quando il Milan spera di disputare nuovamente la Champions League. La grande novità risiede nelle possibili destinazioni: Camarda potrebbe trasferirsi sia in un club di fascia medio-alta della nostra, sia tentare un'esperienza formativa all'Le pretendenti non mancano e la società valuterà solo progetti tecnici e tattici in cui il classe 2008 sia centralissimo. La dirigenza ha comunque blindato il suo gioiello: non verrà inserita alcuna opzione di riscatto o contro-riscatto a favore di altri club. Il futuro a lungo termine di Francesco Camarda sarà, senza alcuna ombra di dubbio, ancora a tinte rossonere.