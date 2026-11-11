L'ex attaccante del Milan, Alexandre Pato, è stato il protagonista assoluto dell'ultima puntata di 'Fenomeni', la trasmissione di Prime Video condotta da Luca Toni. Il "Papero", classe 1989, ha ripercorso i suoi cinque anni in maglia rossonera – dal gennaio 2008 al gennaio 2013 – contrassegnati da 150 partite ufficiali, 63 gol, 18 assist e dalle storiche vittorie di Scudetto e Supercoppa Italiana nel 2011. Durante l'intervista, il brasiliano ha svuotato il sacco, rivelando retroscena inediti sul Presidente Silvio Berlusconi e sulla gestione dei suoi famigerati infortuni a Milanello.

I segreti del Milan dei campioni: da Ronaldo al battesimo di Kaladze

Pato ha ricordato con grande emozione il suo impatto con lo spogliatoio dei sogni, svelando di aver preferito il Diavolo alle offerte di Inter, Chelsea, Barcellona e Real Madrid proprio per la presenza del suo idolo d'infanzia:. Un'avventura iniziata senza timori reverenziali, nonostante la presenza di leggende del calibro di Ricardo Kaká, Clarence Seedorf, Andrea Pirlo e Paolo Maldini.

Proprio sull'accoglienza milanista, il brasiliano ha svelato un curioso aneddoto: "Appena arrivato, Kakhaber Kaladze mi ha fatto un’entrata molto dura. I brasiliani mi hanno detto di dargliela indietro, l’ho fatto e da lì mi sono sentito protetto, mi hanno curato come un figlio". Un legame viscerale nato dopo la prima rete al Napoli a San Siro, definita un momento da lacrime agli occhi.

Il retroscena su Berlusconi e il mancato trasferimento al PSG

Nel corso della chiacchierata con Luca Toni, non è mancato il capitolo relativo al rapporto con, legame che andava oltre la nota relazione sentimentale con la figlia Barbara. Pato ha ricordato l'attenzione quasi tattica che il Cavaliere gli riservava prima di ogni match:

"Berlusconi mi chiamava mentre ero in pullman prima di ogni partita, vedevo il numero privato e sapevo che era lui. Mi diceva di non stare largo ma vicino alla porta. Io gli rispondevo: 'Ok Presi, però decide il mister'. E lui replicava: 'Risolvo io col mister'". Un feeling totale, culminato con il clamoroso no del Presidente alla ricca offerta del PSG: "Mi chiamò a casa sua per dirmi che non mi voleva lasciare andare, perché puntavano su di me per il futuro. Poi però, da lì, sono iniziati gli infortuni".

Lo sfogo sui medici del Milan e la profezia che lo ferì

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La provocazione finale: "Oggi in Serie A farei ancora 15 gol"

Il vero punto di svolta in negativo della carriera rossonera del Papero è legato alla fragilità muscolare. Pato ha respinto fermamente l'ipotesi di un blocco mentale, puntando il dito contro la gestione medica ai tempi di("Ho enorme rispetto del Milan che mi ha dato tutto, ma forse quel momento poteva essere gestito meglio", le sue parole), citando un episodio emblematico avvenuto prima di un match a Barcellona dopo un estenuante viaggio ad Atlanta."Sono andato ad Atlanta a fare una settimana di test, mi sono allenato un solo giorno: 12 ore di volo, una settimana lì, 12 ore per tornare, poi il giorno dopo sono volato a Barcellona. Durante la partita ho allungato la gamba e sentito il flessore. Alessandro Nesta entrò nello spogliatoio incazzato nero dicendo che non avrei dovuto giocare". Una ferita ancora aperta, aggravata dalle voci interne al club: "Una delle cose che mi ha fatto più male è stato sentire persone del club dire che non avrei giocato mai più. Questo è stato triste".In chiusura, l'ex fuoriclasse ha regalato un brivido nostalgico ai tifosi, ricordando la doppietta nel derby (definita la partita più bella del calcio italiano) e l'iconico gol lampo al Camp Nou contro il Barcellona. Nonostante i, Pato non ha ancora chiuso le porte al calcio giocato, lanciando una vera e propria provocazione ai club del nostro campionato: "Se mi cercassero delle squadre di Serie A? Certo. Oggi 10-15 gol in Serie A li farei. Conosco il mio corpo, so cosa devo fare se mi allenassi bene".