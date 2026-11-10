Il Milan non molla la presa su Endrick. Già durante l'ultima sessione estiva di calciomercato, il club rossonero aveva tentato l'assalto all'attaccante classe 2006 del Real Madrid, scontrandosi con il muro dei Blancos e con la volontà del talento brasiliano di giocarsi le proprie carte alla corte di José Mourinho. Lo scarso minutaggio accumulato in questo inizio di stagione, tuttavia, potrebbe riaprire clamorosamente i giochi in vista della sessione di gennaio 2027.

I numeri di Endrick a Madrid e l'asse strategico Cardinale-Roc Nation

Finora l'ex gioiello del Palmeiras ha trovato pochissimo spazio nelle rotazioni del Real Madrid, collezionando appena 141 minuti di gioco distribuiti su 7 presenze totali tra Liga (4) e Champions League (3). Nonostante la media di soli 20 minuti a partita, Endrick ha comunque mostrato il suo immenso potenziale, firmando un gol e un assist nella rimonta europea per 4-3 sul campo della Roma. Numeri ben distanti da quelli registrati nella passata stagione durante il prestito semestrale all'Olympique Lione, dove aveva incantato l'Europa con 8 gol e 8 assist in 21 presenze.

Proprio la necessità di giocare con continuità potrebbe spingere il Real a valutare un nuovo prestito a titolo temporaneo. Sulle sue tracce c'è sempre la Roma, ma il Milan vanta una carta importantissima da giocare. Il profilo piace moltissimo al proprietario Gerry Cardinale, che può sfruttare due fattori decisivi:

La partnership societaria : il forte legame commerciale e d'affari che unisce il club rossonero alla Roc Nation , agenzia che cura gli interessi di Endrick;

: il forte legame commerciale e d'affari che unisce il club rossonero alla , agenzia che cura gli interessi di Endrick; I rapporti personali: l'eccellente sintonia tra lo stesso Cardinale e la nota agenzia americana co-fondata dal rapper Jay-Z.

L'apertura di Endrick dal ritiro del Brasile: "Voglio solo giocare"

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«Non so cosa succederà a gennaio. Questo è nelle mani di Dio. Chiedo solo di fare il meglio per la mia carriera. Voglio solo giocare, voglio essere felice, aiutare i miei compagni. Madrid è una città meravigliosa, ma farò sempre di tutto per dare slancio alla mia carriera».

A infiammare le voci sul futuro ci ha pensato lo stesso attaccante. Dal ritiro della Seleção brasiliana – attesa dalle sfide contro Giappone (sabato 14 novembre) e Singapore (martedì 17 novembre) – il numero 9 delle Merengues ha risposto in modo sibillino alle domande sui prossimi mesi d'accordo con la sua visione di crescita:

Un'apertura totale a un trasferimento a titolo temporaneo che il Milan, pronto ad accogliere ufficialmente Markus Krösche nel ruolo di Head of Football, intende sfruttare per apparecchiare quello che sarebbe il grande colpo dell'inverno rossonero.