Adrien Rabiot si sta ritagliando un ruolo sempre più centrale nel Milan. Il centrocampista francese è diventato ormai una pedina fondamentale nello scacchiere rossonero, non soltanto per le qualità, ma anche per personalità, fisicità e capacità di incidere nei momenti decisivi.

Milan, Rabiot come Kakà

L'ultima dimostrazione è arrivata nella sfida contro il, quandoha servito l'assist per la rete di, confermando ancora una volta la propria importanza nel gioco della squadra. Una presenza in mezzo al campo che almancava da molto tempo e che sta facendo la differenza anche in termini di continuità e rendimento.

A confermare il peso specifico del francese sono soprattutto i numeri collezionato. Come riportato da Opta, Rabiot ha partecipato ad almeno una rete delle ultime sei presenze in Serie A. Un dato molto significato, che lo inserisce in una statistica storica del club.

L'ultimo centrocampista del Milan capace di raggiungere una striscia simile era stato Kakà, nel 2004, quando riuscì a partecipare a una rete per 7 presenze consecutive in Serie A. Un paragone molto importante, che testimonia il momento vissuto da Rabiot. Il francese non è soltanto un centrocampista di sostanza, ma un giocatore capace di abbinare qualità, quantità e incisività offensiva. E oggi il Milan ha proprio bisogno di lui.