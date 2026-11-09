Vittoria pesante a Marassi firmata da Alphadjo Cisse e Christian Pulisic. Il verdetto del CorSera e la rabbia social per la moviola di Genoa-Milan
Genoa-Milan 1-2, le reazioni social dei tifosi rossoneri: "Gigantesco Pulisic". Ma sui cambi di Amorim ...
Il Milan esce da Marassi con tre punti d'oro grazie alla vittoria per 2-1 contro il Genoa nella gara valida la 11^ giornata del campionato di Serie A, ma il post-partita è un concentrato di emozioni, analisi critiche e polemiche arbitrali. Le principali testate sportive nazionali, da La Gazzetta dello Sport al Corriere della Sera, hanno delineato i contorni di un successo pesante ma che lascia aperti diversi interrogativi. Nonostante i complimenti transoceanici del proprietario del club rossonero, Gerry Cardinale, e le prestazioni altisonanti di leader del calibro di Christian Pulisic, Luka Modrić e Adrien Rabiot, le dichiarazioni del tecnico Rúben Amorim hanno scosso l'ambiente, mentre la direzione di gara dell'arbitro Davide Massa – reo di non aver espulso il difensore rossoblù Alessandro Marcandalli – ha scatenato la reazione furiosa dei social e del centrocampista francese per il fallo che ha subito. Ecco a voi, dunque le 'Top News' selezionate e analizzate da 'PianetaMilan.it' nella mattina di oggi, lunedì 9 novembre 2026.
Il verdetto del CorSera: vittoria da Scudetto, ma manca ancora un tasselloL'uno-due firmato a Marassi certifica la crescita caratteriale del gruppo, ma secondo l'analisi odierna del Corriere della Sera la strada verso il titolo è ancora tortuosa. La critica giornalistica evidenzia come, nonostante la capacità di soffrire e portare a casa il risultato, la squadra manifesti ancora delle carenze strutturali, oltre che dal punto di vista dell'organico, che in ottica Scudetto potrebbero costare caro. La solidità nei 90 minuti non è ancora totale: per cucirsi il tricolore sul petto servirà limare quei dettagli difensivi e di gestione del ritmo che separano una grande squadra da una squadra cinica e imbattibile. Magari, da gennaio in avanti con qualche deciso rinforzo dal calciomercato.
I complimenti di Gerry Cardinale: il messaggio via GazzettaSubito dopo il triplice fischio, l'eco del successo è arrivata fino a New York. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il numero uno di RedBird, Gerry Cardinale, ha voluto far pervenire alla squadra e alla dirigenza i suoi più sentiti complimenti. Un messaggio di plauso che sottolinea l'importanza della resilienza mostrata sul terreno di gioco e che ribadisce la vicinanza della proprietà al nuovo progetto tecnico, considerata la complessità di una trasferta storicamente ostica come quella in terra ligure.
Rúben Amorim scuote lo spogliatoio: parole forti nel post-partitaSe la proprietà festeggia, l'allenatore Rúben Amorim preferisce mantenere altissima la tensione. Le sue dichiarazioni rilasciate in sala stampa hanno letteralmente scosso lo spogliatoio. Il tecnico portoghese non si è nascosto dietro i tre punti, pungendo i suoi uomini su atteggiamenti e cali di concentrazione visti nel secondo tempo. E ricordando come al Milan non sia permesso 'prendersi giorni di ferie': bisogna stare sempre concentrati, partita dopo partita, per 90' e oltre, in ogni appuntamento. Un discorso da leader vero, mirato a estirpare qualsiasi forma di appagamento precoce: Amorim vuole una mentalità dominante ("qui perdere è la fine del mondo", ha detto) e ha fatto capire chiaramente che nessuno ha il posto garantito se manca la ferocia agonistica.
Pagelle Genoa-Milan 1-2: brillano le stelle di Pulisic, Modrić e RabiotNelle valutazioni dei quotidiani sportivi, il successo rossonero porta firme d'autore ben precise. Christian Pulisic si conferma l'uomo ovunque di questo attacco, letale e sempre lucido nelle scelte negli ultimi trenta metri. Autore del gol che ha raddoppiato il vantaggio rossonero al 'Ferraris'. Accanto a lui, la regia illuminata di Luka Modrić ha dettato i tempi di gioco con la consueta classe cristallina, mentre Adrien Rabiot ha giganteggiato in mezzo al campo, abbinando dinamismo, break fisici e inserimenti costanti che hanno spaccato in due la mediana del Grifone. Il francese ha regalato anche l'assist per il raddoppio di Alphadjo Cisse (LEGGI QUI LA SUA INTERVISTA INTEGRALE A 'CRONACHE DI SPOGLIATOIO').
Moviola e bufera Massa: il caso Marcandalli e la reazione social di RabiotNon è stata, però, una domenica di soli sorrisi. La direzione arbitrale di Davide Massa è finita pesantemente sul banco degli imputati. L'episodio chiave che ha fatto gridare allo scandalo riguarda il mancato cartellino rosso ai danni di Alessandro Marcandalli per un brutto fallo commesso su Rabiot: per tutti i principali moviolisti si è trattato di un grave errore di valutazione, un intervento a negare una chiara occasione da gol che avrebbe dovuto lasciare il Genoa in dieci uomini. La reazione dello stesso Adrien Rabiot non si è fatta attendere: rispondendo ad un post social dell'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, il centrocampista francese ha espresso tutta la sua incredulità ed il proprio disappunto, alimentando il dibattito tra i tifosi rossoneri.
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