Il Milan esce da Marassi con tre punti d'oro grazie alla vittoria per 2-1 contro il Genoa nella gara valida la 11^ giornata del campionato di Serie A, ma il post-partita è un concentrato di emozioni, analisi critiche e polemiche arbitrali. Le principali testate sportive nazionali, da La Gazzetta dello Sport al Corriere della Sera, hanno delineato i contorni di un successo pesante ma che lascia aperti diversi interrogativi. Nonostante i complimenti transoceanici del proprietario del club rossonero, Gerry Cardinale, e le prestazioni altisonanti di leader del calibro di Christian Pulisic, Luka Modrić e Adrien Rabiot, le dichiarazioni del tecnico Rúben Amorim hanno scosso l'ambiente, mentre la direzione di gara dell'arbitro Davide Massa – reo di non aver espulso il difensore rossoblù Alessandro Marcandalli – ha scatenato la reazione furiosa dei social e del centrocampista francese per il fallo che ha subito. Ecco a voi, dunque le 'Top News' selezionate e analizzate da 'PianetaMilan.it' nella mattina di oggi, lunedì 9 novembre 2026.

Il verdetto del CorSera: vittoria da Scudetto, ma manca ancora un tassello

I complimenti di Gerry Cardinale: il messaggio via Gazzetta

Rúben Amorim scuote lo spogliatoio: parole forti nel post-partita

Pagelle Genoa-Milan 1-2: brillano le stelle di Pulisic, Modrić e Rabiot

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Moviola e bufera Massa: il caso Marcandalli e la reazione social di Rabiot

L'uno-due firmato a Marassi certifica la crescita caratteriale del gruppo, ma secondo l'analisi odierna del Corriere della Sera. La critica giornalistica evidenzia come, nonostante la capacità di soffrire e portare a casa il risultato, la squadra manifesti ancora delle carenze strutturali, oltre che dal punto di vista dell'organico, che in ottica Scudetto potrebbero costare caro. La solidità nei 90 minuti non è ancora totale: per cucirsi il tricolore sul petto servirà limare quei dettagli difensivi e di gestione del ritmo che separano una grande squadra da una squadra cinica e imbattibile. Magari, da gennaio in avanti con qualche deciso rinforzo dalSubito dopo il triplice fischio, l'eco del successo è arrivata fino a New York. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il numero uno di RedBird,. Un messaggio di plauso che sottolinea l'importanza della resilienza mostrata sul terreno di gioco e che ribadisce la vicinanza della proprietà al nuovo progetto tecnico, considerata la complessità di una trasferta storicamente ostica come quella in terra ligure.Se la proprietà festeggia, l'allenatore Rúben Amorim preferisce mantenere altissima la tensione. Le sue dichiarazioni rilasciate in sala stampa hanno letteralmente scosso lo spogliatoio. Il tecnico portoghese non si è nascosto dietro i tre punti, pungendo i suoi uomini su atteggiamenti e cali di concentrazione visti nel secondo tempo. E: bisogna stare sempre concentrati, partita dopo partita, per 90' e oltre, in ogni appuntamento. Un discorso da leader vero, mirato a estirpare qualsiasi forma di appagamento precoce: Amorim vuole una mentalità dominante ("qui perdere è la fine del mondo", ha detto) e ha fatto capire chiaramente che nessuno ha il posto garantito se manca la ferocia agonistica.Nelle valutazioni dei quotidiani sportivi,. Christian Pulisic si conferma l'uomo ovunque di questo attacco, letale e sempre lucido nelle scelte negli ultimi trenta metri. Autore del gol che ha raddoppiato il vantaggio rossonero al 'Ferraris'. Accanto a lui, la regia illuminata di Luka Modrić ha dettato i tempi di gioco con la consueta classe cristallina, mentre Adrien Rabiot ha giganteggiato in mezzo al campo, abbinando dinamismo, break fisici e inserimenti costanti che hanno spaccato in due la mediana del Grifone. Il francese ha regalato anche l'assist per il raddoppio di).Non è stata, però, una domenica di soli sorrisi. La direzione arbitrale di Davide Massa è finita pesantemente sul banco degli imputati. L'episodio chiave che ha fatto gridare allo scandalo riguarda: per tutti i principali moviolisti si è trattato di un grave errore di valutazione, un intervento a negare una chiara occasione da gol che avrebbe dovuto lasciare il Genoa in dieci uomini. La reazione dello stesso Adrien Rabiot non si è fatta attendere: rispondendo ad un post social dell'ex arbitro Gianpaolo Calvarese,, alimentando il dibattito tra i tifosi rossoneri.