Musah da terzino sinistro: ecco il motivo principale della scelta. Può essere una soluzione futura?

Il Milan ha battuto il Genoa per 2-1 e chiude il periodo tra sosta e sosta con una vittoria molto importante. Amorim ha cambiato di nuovo assetto tattico e uomini con una sorpresa: Yunus Musah schierato sulla fascia sinistra dove ha giocato anche come vero e proprio terzino.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

I numeri di Yunus Musah contro il Genoa

Passaggi precisi: 35/40 (88%).

Passaggi chiave: 1.

Tocchi: 52.

Palle perse: 8.

Dribbling (riusciti): 1 (0).

Contributi difensivi: 2.

Spazzate: 1.

Intercettazioni: 1.

Duelli a terra (vinti): 2 (1).

Palloni recuperati: 1.

Dribbling subiti: 0.

Distanza coperta: 9.3 km.

Ecco com'è andata la sua gara a livello di numeri (statistiche dal sito Sofascore):

Non numeri straordinari quelli di Musah, ma la scelta di Ruben Amorim è stata tattica per una ragione in particolare: coprire le spalle di Cisse che non è un esterno che torna in difesa con grande costanza e per reggere nell'uno contro uno l'impatto fisico di Ehizibue che infatti è stato contenuto molto bene dalla difesa rossonera, anche grazie al lavoro di Musah.

Musah terzino può essere una soluzione costante?

Probabilmente no, dipenderà anche dall'avversario perché contro esterni più tecnici e bravi nello stretto rischia di subire troppo nell'uno contro uno. Può essere una soluzione in alcuni contesti particolari e contro esterni più fisici e forti. Musah non è stato proprio un fattore in fase offensiva ieri, si è visto poco e non è sceso molto sulla fascia, ha cercato più di mantenere l'equilibrio della squadra (probabilmente su richiesta di Amorim).

Deve ancora migliorare sotto il punto di vista delle scelte: deve capire che quando gioca in difesa non può rischiare l'uscita con il pallone tra i piedi come fa a centrocampo, perché le palle perse possono diventare pericolosissime. Sicuramente però Musah può tornare utile anche in difesa come jolly, in un momento in cui Amorim deve fare ancora i conti con gli infortuni.