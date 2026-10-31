Derby Milan-Inter, partita valida per la 10^ giornata della Serie A 2026/27: nel post-partita ha parlato a 'DAZN' Yunus Musah, giocatore rossonero
Derby Milan-Inter: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro' | Video
Milan-Inter, è finito il primo derby stagionale valido per la decima giornata del campionato di Serie A 2026/27. La sfida allo stadio "Meazza" in San Siro si è conclusa da pochi minuti. Dopo il triplice fischio dell'arbitro Guida spazio alle dichiarazioni dei protagonisti della stracittadina milanese: nel post-partita di "DAZN" ha parlato Yunus Musah, giocatore rossonero.
Musah dopo il derby Milan-Inter
"Vestito elegante? Giusto così era un'occasione speciale. Quando approcciamo con intensità riusciamo a mettere in difficoltà gli avversari. Modric è impressionante, ha 41 anni e corre più di me. Giocare con lui è incredibile, imparo tanto ogni giorno. La prima stagione con Pioli abbiamo perso dei derby, poi non abbiamo mai più perso. Vedere San Siro così è bellissimo: non ho mai sentito così tanti fischi come quando l'Inter è entrata in campo per scaldarsi stasera".
Sulla sua evoluzione
"Tutte le esperienze che ho fatto mi hanno aiutato. Sono più calmo in campo e prendo meno rischi in alcune zone. Il mister mi sta dando un'opportunità: ha puntato su di me e lo ringrazio. So che le cose possono cambiare subito, devo continuare così".
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