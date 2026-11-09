Il successo per 2-1 conquistato dal Milan di Rúben Amorim sul campo del Genoa di Daniele De Rossi porta con sé tre punti d'oro, ma anche strascichi polemici pesantissimi. La sfida dello stadio Luigi Ferraris di Marassi, decisa dai gol rossoneri di Alphadjo Cisse al 13' e Christian Pulisic al 19' prima del gol genoano di Mikael Ellertsson all'88', è stata pesantemente segnata dalla direzione di gara del direttore di gara Davide Massa. L'arbitro della sezione di Imperia è finito al centro dell'attenzione per una serie di decisioni discutibili che hanno scatenato la furente reazione del club rossonero.

Oltre a una gestione dei cartellini apparsa sbilanciata – con le ammonizioni comminate a Mario Gila, Sankhoun Diawara, Adrien Rabiot e allo stesso Pulisic a fronte di 13 falli commessi contro i 14, ben più duri e pesanti, del Grifone –, Massa ha commesso un grave errore al 50' minuto della ripresa. Un episodio da moviola che ha rischiato di compromettere l'andamento del match e che ha inevitabilmente innervosito il Diavolo, portando persino all'espulsione di tre membri dello staff sanitario milanista, tra cui il responsabile medico dottor Stefano Mazzoni.

Moviola Genoa-Milan: l'errore di Massa sul fallo da rosso di Marcandalli

I voti dei giornali: la bocciatura della Gazzetta dello Sport

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Il verdetto del Corriere dello Sport: Massa ha dato peso alla distanza dalla porta

L'episodio chiave si materializza nei primi minuti del secondo tempo:intercetta la sfera nella propria metà campo e si invola in un contropiede solitario in campo aperto. Il difensore del Genoa,, interviene da dietro placando vistosamente il centrocampista francese. Tra lo stupore generale della panchina rossonera, l'arbitro Massa ha estratto soltanto il cartellino giallo, sorvolando sulla massima sanzione disciplinare. Una scelta che ha riacceso la bolgia di Marassi, ma che i principali quotidiani sportivi oggi in edicola bocciano senza appello.La rassegna stampa odierna evidenzia la netta bocciatura del fischietto ligure.assegna un, motivando la decisione proprio con il mancato rosso a Marcandalli. Secondo la 'rosea', la valutazione del direttore di gara è stata imprecisa: "La distanza dalla porta ha fatto propendere l’arbitro per il giallo a Marcandalli, anche se l’espulsione era la decisione più giusta perché ora anche la posizione degli attaccanti – in questo caso Cisse – incide sulla chiara occasione da gol". Con il Genoa in inferiorità numerica per tutta la ripresa, il finale di gara del Milan sarebbe stato decisamente meno sofferto.Sulla stessa linea d'onda si pone il, che conferma ilper l'arbitro di Imperia ed entra nei dettagli del regolamento ufficiale dell'IFAB. Il quotidiano romano analizza l'azione sotto la lente d'ingrandimento della(Denying a Goal or an Obvious Goal-Scoring Opportunity): "Il Milan chiede il rosso per DOGSO, Rabiot aveva campo totalmente libero, primo difendente rossoblù ben dietro di lui. Non solo, ma sulla stessa linea, l’unico che c’è e come lui ha campo libero è Cisse". Il quotidiano conclude sottolineando che Massa ha dato troppo peso alla distanza geografica dalla porta, poiché il fallo avviene nella metà campo rossonera. Dimenticando, però, di aggiungere come, a termini di regolamento, il cartellino rosso per chiara occasione da gol era l'unico provvedimento sacrosanto da adottare.