Allo stadio 'Luigi Ferraris' di Marassi (Genova), il Milan di Rúben Amorim si è imposto 2-1 contro il Genoa di Daniele De Rossi al termine di una partita sofferta più del previsto nel finale. Diavolo subito sul doppio vantaggio nel primo tempo grazie ai gol di Alphadjo Cisse (13') e Christian Pulisic (19') e in gestione del match per quasi tutto l'arco dell'incontro.

Genoa-Milan 1-2, tre punti importanti ma quel cartellino rosso ...

L'arbitro, al 50', non ha espulsoper una vistosa trattenuta sulanciato a rete, sebbene molto distante dalla porta rossoblu. La gara si è innervosita, il Genoa l'ha messa sull'agonismo e, nel finale, grazie al siluro da fuori area di(88') ha riaperto la gara. Fortunatamente, sono arrivati i tre punti meritatamente prima della sosta Nazionali.

Sui social, i tifosi rossoneri si sono scatenati all'indirizzo dell'arbitro Massa, per l'episodio che non ha portato al rosso per Marcandalli per DOGSO (negare una chiara occasione da gol ad un avversario). "Non era DOGSO questo?", si domanda, per esempio, Jacopo, allegando il frame del fallo incriminato dalle telecamere di 'DAZN'.

"Gli arbitri mandati al Milan in questa stagione sono molto discutibili: questo non è calcio", interviene poi su 'X' un utente particolarmente deluso dall'arbitraggio di Massa. "Massa, ti devono radiare", urla Giovanni a gran voce sui social, mentre un suo omonimo grida liberamente allo scandalo per la direzione di gara dell'arbitro ligure.

"Classica partita da ufficio inchieste"? Alcuni però parlano di Milan "lontano da quello che vuole Amorim"

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Roberto ha provato a riportare l'attenzione sui problemi di campo, al di là dell'arbitraggio: "", il suo commento, ma i tifosi rossoneri sono davvero infuriati con Massa per poter pensare alle prodezze di Cisse - che segna un gol ogni 81' - e Pulisic, in gol per la terza partita consecutiva giocata dall'inizio.", ha scritto Mariano, mentre Francesco ha parlato di un Massa "" in campo oggi al 'Ferraris'. Per Milanismo 1899, questo Genoa-Milan addirittura sarebbe una "", mentre per Giuseppe è positivo aver vinto una partita in cui il Diavolo ha dimostrato di essere "". Insomma, il Diavolo andrà alla sosta con tre punti e un morale un po' più alto, con la zona Champions ad un passo. Ma con l'umore che dovrà sbollire nelle prossime ore e non è detto che questa sia propriamente una passeggiata ...