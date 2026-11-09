Amorim sorride: Milan di nuovo competitivo. Cosa ha funzionato (e cosa meno) contro il Genoa

Il Milan ha vinto in trasferta contro il Genoa riuscendo a rifarsi dopo il ko europeo e a dare continuità in campionato dopo la vittoria contro l'Inter nel derby. Tre punti d'oro per chiudere al meglio questo periodo tra la sosta di ottobre e quella di novembre. Il Diavolo è in piena corsa per un posto in Champions League (e volendo con lo Scudetto ancora alla portata), mentre in Europa League nulla è ancora compromesso.

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Cosa abbiamo capito della gara contro il Genoa?

Cosa ha funzionato nel piano tattico di Amorim

La gestione del secondo tempo e i cali fisici

Partiamo dal primo tempo dei rossoneri: il Milan ha tentato di gestire il ritmo della partita e il possesso palla, ma non è riuscito a trovare molti spazi quando il Genoa era a difesa schierata. Da questo punto di vista la manovra rossonera deve assolutamente migliorare:ed è un problema che Amorim continua a sottolineare.Il pressing senza palla: nel primo tempo i rossoneri hanno segnato due gol che nascono dal lavoro senza palla della prima linea rossonera con un pressing costante e ben portato dagli attaccanti e dagli esterni. Provocare l'errore degli avversari e recuperare in zona offensiva il pallone è un'arma devastante nel calcio moderno e ieri è stata decisiva. Bene in fase difensiva con pochissime occasioni concesse alla squadra di De Rossi.Il secondo tempo resta profondamente influenzato dal rosso mancato a Marcandalli che avrebbe facilitato e non di poco la gara. Va sottolineato comunque di come il Milan abbia rischiato poco fino al gol da fuori area di Ellertsson. La gestione, però, sarebbe potuta essere migliore:. Serve trovare un equilibrio per gestire al meglio il vantaggio. Anche perché la sensazione sul Milan di Amorim resta la stessa: quando cala fisicamente e cala il livello del pressing, la squadra rischia di concedere troppe occasioni.

C'è ancora molto da lavorare, ma la risposta della squadra è più che positiva: Amorim voleva vedere competitività dopo il ko in Europa League e ha trovato i suoi ragazzi carichi e con voglia di vincere. L'allenatore rossonero può sicuramente andare in pausa con il sorriso, perfettamente consapevole su quali aspetti può ancora lavorare.