Niclas Füllkrug torna a parlare dei sei mesi trascorsi in prestito al Milan: i motivi del rendimento sottotono e la rinascita al Werder Brema
Milan, Fullkrug. Un tifoso: "Sei bello". La reazione dell'attaccante rossonero
L'avvio di stagione straordinario con il Werder Brema ha permesso a Niclas Füllkrug di riconquistare la Nazionale tedesca. Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Germania, l'ex attaccante rossonero ha spiegato cosa non ha funzionato nei sei mesi in prestito al Milan.
L'avvio di stagione di FüllkrugLa chiamata di Jurgen Klopp premia un avvio di campionato di altissimo livello con la maglia del Werder Brema. Dal momento del suo ritorno in Germania, Füllkrug ha realizzato 9 reti in 8 presenze: nessuno come lui in Bundesliga:
- Niclas Füllkrug: 9
- Patrick Schick: 8
- Philip Tietz: 6
- Michael Olise: 6
- Younes Ebnoutalib: 6
- Cristopher Nkunku: 5
Harry Kane, reduce dalla vittoria del Pallone d'Oro, segue a quota quattro gol: meno della metà di quelli realizzati da Füllkrug.
Füllkrug: "Milan? Ecco cosa non è andato"Füllkrug ci ha tenuto a chiarire come il rendimento sottotono fosse legato principalmente a motivi fisici:
"In Inghilterra e in Italia non sono mai stato infelice. Il problema principale è stato che ho faticato a mantenermi in forma. Non ho disimparato a giocare a calcio in quel periodo".
L'esperienza di Füllkrug con la maglia del MilanIl tedesco era sbarcato a Milanello nel gennaio 2026, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal West Ham per dare maggiore profondità al ventaglio offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri. L'avventura di Füllkrug in rossonero parte subito in salita per via di un infortunio al dito del piede e per la disavventura dei ladri in albergo. Nel girone di ritorno, l’attaccante colleziona appena 3 presenze dal primo minuto, trovando la via del golo solo una volta contro il Lecce da subentrato. A fine stagione la dirigenza decide di non riscattarlo, rispedendolo a Londra.
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