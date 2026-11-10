L'avvio di stagione straordinario con il Werder Brema ha permesso a Niclas Füllkrug di riconquistare la Nazionale tedesca. Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Germania, l'ex attaccante rossonero ha spiegato cosa non ha funzionato nei sei mesi in prestito al Milan.

L'avvio di stagione di Füllkrug

Niclas Füllkrug: 9 Patrick Schick: 8 Philip Tietz: 6 Michael Olise: 6 Younes Ebnoutalib: 6 Cristopher Nkunku: 5

La chiamata di Jurgen Klopp premia un avvio di campionato di altissimo livello con la maglia del. Dal momento del suo ritorno in Germania,ha realizzato

Harry Kane, reduce dalla vittoria del Pallone d'Oro, segue a quota quattro gol: meno della metà di quelli realizzati da Füllkrug.

Füllkrug: "Milan? Ecco cosa non è andato"

"In Inghilterra e in Italia non sono mai stato infelice. Il problema principale è stato che ho faticato a mantenermi in forma. Non ho disimparato a giocare a calcio in quel periodo".

L'esperienza di Füllkrug con la maglia del Milan

ci ha tenuto a chiarire come il rendimento sottotono fosse legato principalmente a motivi fisici:Il tedesco era sbarcato a Milanello nel gennaio 2026, arrivato inper dare maggiore profondità al ventaglio offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri. L'avventura diin rossonero parte subito in salita per via di un infortunio al dito del piede e per la disavventura dei ladri in albergo. Nel girone di ritorno, l’attaccante colleziona appenatrovandocontro il Lecce da subentrato. A fine stagione la dirigenza decide di non riscattarlo, rispedendolo a Londra.