Niclas Füllkrug è stato protagonista di un teso botta e risposta al termine di Werder Brema-Stoccarda 0-1. L'ex attaccante del Milan, reduce da sette partite consecutive a segno e attuale capocannoniere della Bundesliga con 9 reti, ha abbandonato l'intervista ai microfoni della 'ZDF', infastidito dalle domande relative alla sua recente convocazione in Nazionale. Il centravanti ha chiesto al giornalista di concentrarsi unicamente sul risultato, prima di abbandonare definitivamente la postazione.

Lo scontro in diretta TV

Füllkrug abbandona l’intervista

"Anche questo non mi interessa in questo momento. Non voglio essere scortese, ma abbiamo appena perso una partita per 1-0 contro lo Stoccarda, nonostante abbiamo fatto una buona partita. Non ci penso a cosa ci sarà la settimana prossima, non mi interessa proprio adesso".

Subito dopo il fischio finale, l'attaccante si è presentato all’emittente tedesca per analizzare il ko contro lo Stoccarda. Di fronte alle sollecitazioni del giornalista sui prossimi impegni di Nations League sotto la guida di Jürgen Klopp,ha espresso subito il proprio disappunto:. Il giocatore ha ribadito di non voler affrontare argomenti esterni al match appena concluso:La discussione è degenerata quando il reporter ha cercato di riportare l'attenzione sul valore della chiamata in maglia tedesca dopo oltre un anno di assenza.ha risposto con fermezza:

All'ennesimo tentativo del giornalista di spostare l’attenzione sulla Nazionale, l'ex attaccante del Milan ha chiuso definitivamente il confronto con un secco: "No, grazie, ciao", appoggiando il microfono sul tavolo e allontanandosi dopo una stretta di mano.