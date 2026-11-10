Endrick non è più soltanto un sogno per il Milan: dalla Spagna arrivano importanti novità in merito al futuro dell'attaccante brasiliano, sempre più vicino all'addio al Real Madrid dopo un inizio di stagione complicato.

Calciomercato Milan, svolta per Endrick

Il retroscena dell'estate

Il piano del Milan per Endrick

La concorrenza dell'Arsenal

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo 'AS',avrebbegià nella prossima sessione invernale di calciomercato. Il Real Madrid potrebbe accontentare il brasiliano, a patto di mantenere almeno unaUno scenario inatteso che interessa da vicino anche il, da tempo sulle tracce del classe 2006.La scorsa estate,si era mosso in prima persona per provare ad acquistare. Il patron delaveva incassato il sì di, mabloccò tutto. A gennaio, i rossoneri torneranno sul mercato per acquistare un'alternativa a Goncalo Ramos: il nome in cima alla lista dei desideri è proprio quello del brasiliano. L'apertura ad una cessione a titolo definitivo rappresentaNei mesi scorsi,aveva già datoLa richiesta del Real Madrid potrebbe aggirarsi intorno ai 40 milioni di euro, mentre per quanto riguarda lo stipendio - attualmente da 2,5 milioni di euro - non dovrebbe rappresentare un problema. La possibile cessione di Francesco Camarda, destinato ad un nuovo giro in prestito dopo lo scarso minutaggio di questo avvio di stagione, potrebbe aprire la strada all'ingresso del brasiliano.A complicare i piani delpotrebbe esseredi Mikel Arteta. Secondo quanto riportato da 'TeamTALK', infatti, anche i 'Gunners' sarebbero sulle tracce di. Il blasone della Premier League e la maggiore disponibilità economica del club londinese potrebbero far pendere l'ago della bilancia verso l'Inghilterra. Per strappare il brasiliano alla concorrenza, la dirigenza rossonera dovrà puntare sulla bontà del