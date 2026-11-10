Svolta dalla Spagna: Endrick ha aperto alla cessione a titolo definitivo: il Milan prepara l'assalto, ma dovrà stare attento alla concorrenza dell'Arsenal
Calciomercato Milan, Endrick nome concreto per gennaio: ma attenzione alla concorrenza della Roma
Endrick non è più soltanto un sogno per il Milan: dalla Spagna arrivano importanti novità in merito al futuro dell'attaccante brasiliano, sempre più vicino all'addio al Real Madrid dopo un inizio di stagione complicato.
Calciomercato Milan, svolta per EndrickSecondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo 'AS', Endrick avrebbe aperto alla cessione a titolo definitivo già nella prossima sessione invernale di calciomercato. Il Real Madrid potrebbe accontentare il brasiliano, a patto di mantenere almeno una percentuale sulla futura rivendita. Uno scenario inatteso che interessa da vicino anche il Milan, da tempo sulle tracce del classe 2006.
Il retroscena dell'estateLa scorsa estate, Cardinale si era mosso in prima persona per provare ad acquistare Endrick. Il patron del Milan aveva incassato il sì di Florentino Perez, ma José Mourinho bloccò tutto. A gennaio, i rossoneri torneranno sul mercato per acquistare un'alternativa a Goncalo Ramos: il nome in cima alla lista dei desideri è proprio quello del brasiliano. L'apertura ad una cessione a titolo definitivo rappresenta un'opportunità invitante per portare a San Siro uno dei giovani più promettenti del calcio mondiale.
Il piano del Milan per EndrickNei mesi scorsi, Endrick aveva già dato un'apertura di massima ad un eventuale trasferimento al Milan. La richiesta del Real Madrid potrebbe aggirarsi intorno ai 40 milioni di euro, mentre per quanto riguarda lo stipendio - attualmente da 2,5 milioni di euro - non dovrebbe rappresentare un problema. La possibile cessione di Francesco Camarda, destinato ad un nuovo giro in prestito dopo lo scarso minutaggio di questo avvio di stagione, potrebbe aprire la strada all'ingresso del brasiliano.
La concorrenza dell'ArsenalA complicare i piani del Milan potrebbe essere l'Arsenal di Mikel Arteta. Secondo quanto riportato da 'TeamTALK', infatti, anche i 'Gunners' sarebbero sulle tracce di Endrick. Il blasone della Premier League e la maggiore disponibilità economica del club londinese potrebbero far pendere l'ago della bilancia verso l'Inghilterra. Per strappare il brasiliano alla concorrenza, la dirigenza rossonera dovrà puntare sulla bontà del progetto tecnico e muoversi in anticipo.
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