Scott McTominay accostato al Milan: cosa c'è di vero? A gennaio o a giugno? Tutto quello che c'è da sapere sulla possibile operazione con il Napoli
Scudetto al Napoli: esultanza incontenibile al gol di McTominay | VIDEO
In attesa degli annunci di Markus Krosche e del nuovo direttore sportivo, a Casa Milan è già iniziato il lavoro in vista delle prossime finestre di calciomercato. Il nome finito nei radar della società rossonera è quello di Scott McTominay, centrocampista scozzese che sta avendo alcune frizioni con il Napoli.
Calciomercato Milan, tentazione McTominayL'indiscrezione riportata da 'Calciomercato.com' trova conferma sulle pagine di 'Repubblica': il Milan è sulle tracce di Scott McTominay. Il contratto del centrocampista scozzese con il Napoli andrà in scadenza nel 2028 e le trattative per il rinnovo sono attualmente bloccate. I rossoneri dovranno fare attenzione alla concorrenza del Real Madrid, che, a sua volta, sta monitorando attentamente gli sviluppi legati al futuro dell'ex Manchester United.
Ad alimentare le voci è anche il momento complicato della squadra guidata in panchina da Massimiliano Allegri. Dopo 11 giornate di campionato, il Napoli occupa il 10° posto in classifica con appena 15 punti. Le cose non stanno andando meglio in Champions League, dove gli azzurri hanno perso tre partite su quattro.
Ipotesi concreta? Sì, ma non subitoL'ipotesi di un addio al Napoli è assolutamente concreta. McTominay pretende uno stipendio da 7 milioni di euro netti a stagione, ma Aurelio De Laurentis non ha alcuna intenzione di arrivare ad una cifre così alta. La richiesta economica degli azzurri in caso di cessione potrebbe aggirarsi intorno ai 40 milioni di euro. Inevitabilmente, però, si tratta di una pista da posticipare alla prossima estate. A gennaio, infatti, il Milan sta già lavorando per rinforzare altri tre reparti:
- Difesa
- Corsie laterali
- Attacco
McTominay, un centrocampista che farebbe comodo ad AmorimMcTominay è un centrocampista che può fare al caso del Milan, soprattutto in virtù dei cambiamenti che sarà necessario fare a centrocampo in vista della prossima stagione. Modric - con ogni probabilità - si ritirerà e tornerà al Real Madrid nei panni di dirigente, mentre tra Musah, Jashari e Comotto non c'è nessuno che abbia ancora convinto a pieno. L'unico sicuro del posto è Rabiot, ma è lecito aspettarsi almeno un acquisto di alto livello per rinforzare la mediana.
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