In attesa degli annunci di Markus Krosche e del nuovo direttore sportivo, a Casa Milan è già iniziato il lavoro in vista delle prossime finestre di calciomercato. Il nome finito nei radar della società rossonera è quello di Scott McTominay, centrocampista scozzese che sta avendo alcune frizioni con il Napoli.

Calciomercato Milan, tentazione McTominay

L'indiscrezione riportata da 'Calciomercato.com' trova conferma sulle pagine di 'Repubblica': ilè sulle tracce di. Il contratto del centrocampista scozzese con ilandrà in. I rossoneri dovranno fare attenzione alla, che, a sua volta, sta monitorando attentamente gli sviluppi legati al futuro dell'ex Manchester United.

Ad alimentare le voci è anche il momento complicato della squadra guidata in panchina da Massimiliano Allegri. Dopo 11 giornate di campionato, il Napoli occupa il 10° posto in classifica con appena 15 punti. Le cose non stanno andando meglio in Champions League, dove gli azzurri hanno perso tre partite su quattro.

Ipotesi concreta? Sì, ma non subito

Difesa

Corsie laterali

Attacco

McTominay, un centrocampista che farebbe comodo ad Amorim