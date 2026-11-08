Ruben Amorim, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Genoa-Milan, partita della 11^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027
Genoa-Milan 1-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di Marassi | Video
Ruben Amorim, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Genoa-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Luigi Ferraris' di Marassi, a Genova. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Genoa-Milan, le parole di Amorim
"Sono fiero della squadra. In alcuni momenti abbiamo giocato bene e soprattutto abbiamo lottato per tutta la partita. Questa è la cosa più importante, sia per noi che per i tifosi. Era molto importante mostrare un altro volto. Siamo stati competitivi, sono soddisfatto".
Sui punti in classifica
"Non posso dire di essere soddisfatto del numero di punti che abbiamo. Devo essere onesto, penso che potremmo avere più punti. Forse ce li saremmo meritati. La cosa più importante è affrontare così le partite. Giovedì non eravamo questa squadra e non parlo di tecnica né di tattica. Per vincere in questo stadio era necessario essere una vera squadra".
Amorim in vista del Frosinone
"Non importa il contesto, né il numero di partite o quello dei tifosi: il nostro obiettivo era vincere. Per vincere, però, dobbiamo lottare su ogni pallone. Oggi lo abbiamo fatto e di questo sono molto contento. Non c’è ambiente migliore di San Siro per affrontare il Frosinone: ora dobbiamo analizzare e preparare la partita. Sarà una partita molto importante per noi".
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