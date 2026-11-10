Un importante membro del consiglio di amministrazione (CdA) del Milan ha parlato di alcuni aspetti interessanti riguardanti la società rossonera dal palco del 'Teatro Stabile' di Anghiari. Si tratta di Riccardo Stefanelli che, intervistato a margine della consegna del premio 'La Cessidra', ha svelato i piani di Gerry Cardinale per il club rossonero. Nel corso del suo intervento, Stefanelli si è espresso anche sull'operato di Ruben Amorim e sul nuovo stadio.

Stefanelli (CdA Milan): "Ecco quali sono gli obiettivi di Cardinale"

"Sono onorato di fare parte del Milan. È un premio che nel tempo ha acquisito un'importanza fondamentale, ne sono felice. Tutto nasce da un contatto con Gerry Cardinale: ci siamo incontrati nel luglio del 2022 e abbiamo iniziato a discutere di calcio, fantasticando sulle sue idee per il progetto. Ricordo che nacquero visioni contrastanti sul modo di fare calcio e business, ma oggi la linea intrapresa è quella voluta personalmente da Cardinale, con entusiasmo, fiducia e coerenza. Sono da sempre tifoso del Milan, non potevo non accettare la sua proposta".

La visione di Cardinale

"C'è grande energia da parte di Gerry nel fare bene. Il Milan deve raggiungere in primis obiettivi sportivi, e poi ci sono progetti esterni come lo stadio, che sono importantissimi. È sempre bello vincere i derby, quasi quanto vincere questo premio. Nonostante siamo sotto in classifica è stato un momento speciale, cosa che accade spesso ultimamente".

Su Amorim

"Non l'ho incontrato, ma è un ragazzo serio, giovane. I giocatori gli vogliono bene. Da tifoso si vorrebbe sempre essere primi, ma questo è un campionato difficile e con tante squadre importanti; sono comunque soddisfatto perché si vede la nascita di un progetto".

Il nuovo stadio

"Era uno degli obiettivi di Cardinale: costruire uno stadio per il presente e il futuro del Milan. Dovrebbe essere realizzato entro il 2031 e riporterà dignità e centralità alla città di Milano".