Amorim, superato il test infernale: punti, gol, top marcatore. L'andamento del Milan da sosta a sosta

Il Milan ha iniziato un nuovo progetto in estate con Ruben Amorim in panchina e un Gerry Cardinale sempre più al centro della squadra rossonera. Avevamo parlato molto, durante la scorsa sosta per le partite delle nazionali, del calendario infernale che attendeva il Milan di Ruben Amorim: una sequela di gare una dopo l'altra che avrebbe rappresentato un test molto probante per il progetto rossonero e per sapere con più dettagli a che punto era arrivata la crescita di questa squadra. Ecco il calendario affrontato dal Milan dalla sosta di ottobre fino all'inizio della sosta attuale:

15 Ottobre (Serie A): Sassuolo - Milan 1 - 1

15 Ottobre (Europa League): Salisburgo - Milan 0 - 4

18 Ottobre (Serie A): Milan - Atalanta 3 - 2

22 Ottobre (Europa League): Bournemouth - Milan 3 - 0

25 Ottobre (Serie A): Udinese - Milan 0 - 2

28 Ottobre (Serie A): Milan - Bologna 2 - 4

31 Ottobre (Serie A): Milan - Inter 3 - 1

05 Novembre (Europa League): Milan - Ferencváros 0 - 2

08 Novembre (Serie A): Genoa - Milan 1 - 2

Visto il livello delle tantissime partite possiamo valutare come più che positivo in generale il lavoro di Ruben Amorim. In Serie A sono arrivate 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta in 6 gare con 13 punti conquistati sui 18 disponibili. Superato ampiamente il test. Discorso ovviamente diverso in Europa League: tre partite, una sola vittoria e 2 sconfitte con tre punti conquistati sui 9 disponibili. Consideriamo anche gli infortuni: Matteo Gabbia e Alexis Saelemaekers hanno saltato tutte queste partite, Chukwueze ha giocato Milan-Atalanta e poi si è infortunato, stesso discorso per Tomori. La vittoria contro l'Udinese e la sconfitta contro il Bologna sono arrivate senza Rabiot, Gila e Moreira. Anche Loftus-Cheek è stato ed è ancora indisponibile, mentre Pavlović ha saltato le ultime due sfide (Ferencváros e Genoa).

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L'andamento e i singoli del Milan di Amorim

I numeri del Milan tra Serie A ed Europa League

Gol fatti: 13 (1 contro il Sassuolo, 3 contro l'Atalanta, 2 contro l'Udinese, 2 contro il Bologna, 3 contro l'Inter, 2 contro il Genoa)

(1 contro il Sassuolo, 3 contro l'Atalanta, 2 contro l'Udinese, 2 contro il Bologna, 3 contro l'Inter, 2 contro il Genoa) Gol subiti: 10 (1 dal Sassuolo, 2 dall'Atalanta, 4 dal Bologna, 1 dall'Inter, 1 dal Genoa)

Il calciatore del Milan che ha segnato di più in queste partite è(3 contro il Salisburgo, due contro il Bologna e uno contro il Genoa). Tra i giocatori di movimento quello più impiegato è stato(sempre titolare e in campo 90 minuti in tutte le partite tranne contro il Sassuolo, dove è entrato nel primo tempo al posto di Gabbia). Chiudiamo la nostra analisi con i gol subiti e segnati dal Milan in questo lasso di partite.Campionato (Serie A):

Europa League:

Gol fatti: 4 (4 contro il Salisburgo)

(4 contro il Salisburgo) Gol subiti: 5 (3 dall'AFC Bournemouth, 2 dal Ferencváros)

Guardando tutte le statistiche e il calcio visto, possiamo dire che Amorim ha superato benissimo il primo vero stress test stagionale.