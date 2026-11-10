Il Milan di Rúben Amorim affronta la sosta per le Nazionali di novembre con un bilancio solido in Serie A: 24 punti conquistati in 11 partite, frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Con una media di rendimento pari a 2,18 punti a partita, l'allenatore portoghese ex Sporting Lisbona e Manchester United ha agguantato il momentaneo quarto posto in classifica. Un bottino importante che, guardando alla passata stagione, avrebbe persino garantito al Diavolo il primato solitario in campionato.

Amorim batte Allegri e Fonseca: il confronto con il passato rossonero

Al di là dei passaggi a vuoto registrati in Europa League, dove i rossoneri hanno rimediato tre sconfitte in quattro partite, il cammino interno del Milan viaggia a vele spiegate. Alla sua prima esperienza sulla panchina rossonera, Rúben Amorim è riuscito a fare meglio di un mostro sacro come Massimiliano Allegri nella stagione 2025-2026, quando il tecnico livornese (oggi alla guida del Napoli) si fermò a quota 22 punti nelle prime 11 giornate.

Il distacco diventa abissale se confrontato con la gestione del suo connazionale Paulo Fonseca: nella stagione 2024-2025, l'ex tecnico era partito con appena 17 punti nello stesso numero di match disputati. Nella storia recente del club rossonero, soltanto le partenze del Milan di Stefano Pioli sono state superiori:

Stagione 2020-2021 : 27 punti in 11 gare

: 27 punti in 11 gare Stagione 2021-2022 (Scudetto) : 31 punti in 11 gare

: 31 punti in 11 gare Stagione 2022-2023: 26 punti in 11 gare

Il ruolino di marcia tra big match e San Siro: ora testa al Frosinone

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L'analisi del percorso del Milan evidenzia una grande forza negli scontri diretti e nelle trasferte. I rossoneri hanno piegato Torino, Udinese e Genoa fuori casa, mentre a San Siro hanno liquidato Venezia, Lecce, Atalanta e soprattutto l'Inter nel derby. I pareggi esterni sui campi di Juventus, Lazio e Sassuolo confermano la solidità della squadra, il cui unico vero passo falso resta il KO interno contro il Bologna.Alla ripresa del campionato, il Diavolo è atteso al Meazza da una sfida da non sottovalutare contro il sorprendente Frosinone di Massimiliano Alvini. Una partita da vincere a ogni costo per difendere la zona Champions League: i rossoneri (24 punti) hanno una sola lunghezza di vantaggio sul Como (23) e restano agganciati al treno Scudetto composto da Roma (27), Inter (28) e Lazio (29).