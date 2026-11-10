Il Milan accelera con decisione su Nicolò Tresoldi, giovane attaccante di proprietà del Bruges finito al centro delle strategie di calciomercato rossonere per rinforzare il reparto offensivo. L'interesse per il centravanti classe 2004 ha registrato un'importante svolta lo scorso 17 ottobre, quando il proprietario del club di via Aldo Rossi, Gerry Cardinale, ha istruito direttamente i propri uomini di fiducia affinché seguano da vicino e costantemente la situazione legata al calciatore, muovendosi in via prioritaria tanto con l'entourage del ragazzo quanto con la dirigenza belga. Le manovre del numero uno di RedBird certificano la volontà del Diavolo di monitorare ogni sviluppo sul futuro del calciatore italo-tedesco, con il chiaro obiettivo di farsi trovare pronti a intervenire concretamente sia nella sessione di mercato di gennaio sia in vista della prossima estate.

Mossa Cardinale e l'asse con il papà Emanuele: il sogno rossonero

La volontà di Cardinale è quella di rimanere costantemente aggiornato sull'evoluzione della situazione per poter valutare il tempismo perfetto dell'affondo. Una strategia ad ampio raggio che trova terreno fertile nelle recenti e significative dichiarazioni della famiglia del giocatore. Lo scorso 13 ottobre, infatti, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, il padre del centravanti, Emanuele Tresoldi, ha ribadito pubblicamente il grande sogno del figlio:

La dirigenza rossonera si sta muovendo sul suo obiettivo con una pianificazione che potremmo definire piuttosto flessibile, studiando i margini di manovra sia per la finestra invernale di calciomercato sia per quella estiva. Qualora il Diavolo dovesse muoversi per concretizzare l'operazione la prossima estate, potrebbe ottenere una spinta da un'eventuale qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Aiuterebbe, dal punto di vista economico, ad avere le risorse per un investimento di tale portata.

Il muro del Bruges a gennaio e le cifre del record estivo

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Se sul fronte del calciatore i segnali sono di totale apertura, la trattativa con la società belga si preannuncia complessa e soggetta a tempistiche rigide. Stando a quanto riferito da Het Laatste Nieuws, il Bruges esclude categoricamente una partenza di Tresoldi nella sessione di riparazione di gennaio, una linea di fermezza totale che non vacillerà nemmeno davanti a un'offerta economica considerata enorme. Il club belga ha intenzione di trattenere la propria stella fino al termine della stagione, rimandando ogni discorso sulla cessione alla sessione estiva, dove però l'obiettivo è già fissato: stabilire il nuovo record storico di incasso sia per il Bruges sia per l'intero campionato belga. Parliamo di almenodi euro per dare disco verde alla partenza del numero 7 nato a Cagliari.A confermare questo scenario di mercato è intervenuto anche l'ex centrocampista e opinionista Franky Van der Elst ai microfoni di Sporza. L'esperto di calcio belga ha dichiarato apertamente di non aspettarsi che Tresoldi rimanga al Bruges anche durante la prossima stagione, ritenendo ormai imminente il grande salto in una big europea. Al contempo, si è detto praticamente certo che l'attaccante non si muoverà dal Belgio nel gennaio 2027, dando di fatto per certa la sua permanenza fino a giugno e tracciando la strada per il Milan, chiamato a tessere la tela nei prossimi mesi in vista del grande assalto estivo. Certo, se Cardinale mettesse sul piatto 50 milioni di euro per il Bruges, faticheremmo a credere che i belgi alla fine non acconsentano alla cessione.