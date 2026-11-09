Milanisti in prestito: Nkunku brilla ma per un difensore a gennaio cambia tutto. Gli aggiornamenti

Dal rendimento super di Athekame e Nkunku fino a chi non vede mai il campo: ecco quanto può incassare il Milan dai riscatti della prossima estate
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MILAN IN PRESTITO: LA DIFESA
I giocatori del Milan in prestito, un potenziale tesorettoI giocatori del Milan in prestito, un potenziale tesoretto. Siamo alla fine dell'undicesima giornata della Serie A 2026/2027 e PianetaMilan.it continuerà ad aggiornarvi settimanalmente sulle prestazioni dei calciatori che il Milan ha ceduto in prestito in estate. Continuano le competizioni europee con tanti giocatori impegnati fino alla prossima pausa di novembre. Considerando anche il Milan Futuro, sono 9 i calciatori in prestito dalla dirigenza rossonera nell'ultima sessione di mercato (tutte le statistiche del pezzo dal sito Transfermarkt).
Athekame sempre titolare. Odogu può cambiare squadra | DifesaIn estate il Milan ha prestato due giovani difensori di assoluta prospettiva. Il Diavolo punta su entrambi per il futuro visto che li ha ceduti in prestito secco mantenendo il totale controllo sui loro cartellini. Parliamo di David Odogu (prestito secco al Tolosa) e Zachary Athekame (prestito secco all'Olympique Lione). Il terzino svizzero continua con la sua ottima stagione al Lione, mentre ci sono novità importanti per il difensore tedesco. Nonostante l'addio di Paulo Fonseca al Lione, Zachary Athekame resta sempre un perno centrale della squadra francese. 90 minuti anche nella sconfitta contro il Brest: le presenze in campionato sono 10 con 2 gol e 3 assist. 2 presenze anche in Europa League tra cui i 90 minuti contro la Real Sociedad. Discorso totalmente opposto per Odogu che al Tolosa non ha ancora visto il campo: molto probabile che il Milan decida di cercare un altro prestito a gennaio nella speranza di far trovare continuità al suo difensore.
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