Al rientro dalla sosta il Milan affronta un ciclo infernale: 9 match in 29 giorni tra l'11 ottobre e l'8 novembre. Il calendario completo rossonero
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La prima sosta Nazionali della stagione 2026-2027 permette al Milan di Rúben Amorim di tracciare un primo bilancio e, soprattutto, di proiettare lo sguardo verso il futuro in Serie A e in Europa League. Con 11 punti conquistati in campionato — frutto di 3 vittorie e 2 pareggi nelle prime 5 giornate — e il passo falso al debutto europeo ormai da riscattare, il Diavolo occupa una solida posizione di classifica. I rossoneri si trovano a sole due lunghezze dal terzetto di testa composto da Inter, Roma e Lazio, e a una sola distanza dal Cagliari, viaggiando a una media realizzativa di 2 reti a partita (10 totali) contro le sole 4 subite.
Come evidenziato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dopo gli otto giorni di riposo concessi dal tecnico lusitano e la ripresa fissata a Milanello per martedì 29 settembre, per Mike Maignan e compagni scatterà un autentico e spaventoso tour de force. Dall'11 ottobre fino all'8 novembre (giorno della seconda sosta), il Milan sarà atteso da ben 9 partite in 29 giorni: un ritmo infernale da un match ogni 72 ore, aggravato dal fatto che ben cinque di queste sfide si giocheranno in trasferta lontano da San Siro.
La strategia di Amorim: turnover ragionato per l'Europa e il campionatoDavanti a un calendario così fitto e compresso, la gestione delle risorse diventerà il fattore determinante per la stagione rossonera. Amorim sarà obbligato a varare un turnover scientifico, dosando le energie della rosa senza però intaccare l'ossatura e le certezze tattiche della squadra base. L'obiettivo primario sarà duplice: risalire la china nel girone unico di Europa League (dove restano 7 partite per centrare la qualificazione) e mantenere il passo delle primissime in Serie A.
Il calendario completo del Milan: 9 partite in 29 giorniDi seguito, lo scacchiere completo e dettagliato dei match che attendono il Milan dal rientro dalla sosta fino al prossimo stop di novembre, completo di date, orari e competizioni:
|Data
|Partita
|Orario
|Competizione
|11 ottobre
|Sassuolo - Milan
|18:00
|Serie A
|15 ottobre
|RB Salisburgo - Milan
|18:45
|Europa League
|18 ottobre
|Milan - Atalanta
|18:00
|Serie A
|22 ottobre
|Bournemouth - Milan
|21:00
|Europa League
|25 ottobre
|Udinese - Milan
|20:45
|Serie A
|28 ottobre
|Milan - Bologna
|18:30
|Serie A
|31 ottobre
|Milan - Inter
|20:45
|Serie A
|5 novembre
|Milan - Ferencváros
|18:45
|Europa League
|8 novembre
|Genoa - Milan
|15:00
|Serie A
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