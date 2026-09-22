La prima sosta Nazionali della stagione 2026-2027 permette al Milan di Rúben Amorim di tracciare un primo bilancio e, soprattutto, di proiettare lo sguardo verso il futuro in Serie A e in Europa League. Con 11 punti conquistati in campionato — frutto di 3 vittorie e 2 pareggi nelle prime 5 giornate — e il passo falso al debutto europeo ormai da riscattare, il Diavolo occupa una solida posizione di classifica. I rossoneri si trovano a sole due lunghezze dal terzetto di testa composto da Inter, Roma e Lazio, e a una sola distanza dal Cagliari, viaggiando a una media realizzativa di 2 reti a partita (10 totali) contro le sole 4 subite.

Come evidenziato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dopo gli otto giorni di riposo concessi dal tecnico lusitano e la ripresa fissata a Milanello per martedì 29 settembre, per Mike Maignan e compagni scatterà un autentico e spaventoso tour de force. Dall'11 ottobre fino all'8 novembre (giorno della seconda sosta), il Milan sarà atteso da ben 9 partite in 29 giorni: un ritmo infernale da un match ogni 72 ore, aggravato dal fatto che ben cinque di queste sfide si giocheranno in trasferta lontano da San Siro.

La strategia di Amorim: turnover ragionato per l'Europa e il campionato

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Il calendario completo del Milan: 9 partite in 29 giorni

Data Partita Orario Competizione 11 ottobre Sassuolo - Milan 18:00 Serie A 15 ottobre RB Salisburgo - Milan 18:45 Europa League 18 ottobre Milan - Atalanta 18:00 Serie A 22 ottobre Bournemouth - Milan 21:00 Europa League 25 ottobre Udinese - Milan 20:45 Serie A 28 ottobre Milan - Bologna 18:30 Serie A 31 ottobre Milan - Inter 20:45 Serie A 5 novembre Milan - Ferencváros 18:45 Europa League 8 novembre Genoa - Milan 15:00 Serie A

Davanti a un calendario così fitto e compresso, la gestione delle risorse diventerà il fattore determinante per la stagione rossonera. Amorim sarà obbligato a varare un turnover scientifico, dosando le energie della rosa senza però intaccare l'ossatura e le certezze tattiche della squadra base. L'obiettivo primario sarà duplice: risalire la china nel girone unico di Europa League (dove restano 7 partite per centrare la qualificazione) e mantenere il passo delle primissime in Serie A.Il ciclo di fuoco si aprirà al Mapei Stadium contro il Sassuolo e vedrà i rossoneri incrociare avversari del calibro di Atalanta e Bologna, fino ad arrivare al caldissimo derby contro l'Inter del 31 ottobre, senza dimenticare i delicati impegni internazionali contro RB Salisburgo, Bournemouth e Ferencváros.Di seguito, lo scacchiere completo e dettagliato dei match che attendono il Milan dal rientro dalla sosta fino al prossimo stop di novembre, completo di date, orari e competizioni: