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La Serie A si ferma per dare spazio alla prima sosta Nazionali della stagione 2026-2027, inaugurando una pausa storicamente più lunga del solito che terrà i club fermi per un weekend in più. Il Milan di Rúben Amorim sfrutterà questo periodo per ricaricare le pile, in vista del ritorno in campo fissato per domenica 11 ottobre alle ore 18:00, quando i rossoneri affronteranno il Sassuolo dell'ex Alberto Aquilani al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la 6^ giornata di campionato. Un impegno da preparare però a ranghi ridottissimi, dato il massiccio numero di partenze da Milanello.

Come evidenziato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'esodo verso le varie selezioni riguarderà ben 207 calciatori del massimo campionato italiano, di cui 48 aggregati alle selezioni giovanili Under. In questa speciale classifica dei club più "saccheggiati" dai Commissari Tecnici, il Milan detiene il primato della Serie A insieme al Como con ben 15 giocatori convocati. Subito dietro inseguono Frosinone e Torino con 14, l'Atalanta con 13, il terzetto composto da Bologna, Inter e Roma a quota 12, la Juventus con 11, fino a Napoli e Sassuolo staccate a 10.

I convocati del Milan: la pattuglia azzurra e i big internazionali

Il contingente rossonero è equamente distribuito tra Nazionali maggiori e rappresentative giovanili. Per quanto riguarda l'Italia Under 21 guidata dal C.T. Silvio Baldini, sono tre i giovani talenti del vivaio milanista chiamati per le delicate sfide di qualificazione ai prossimi Europei di categoria: si tratta di Davide Bartesaghi, Alphadjo Cisse e del bomber Francesco Camarda. A loro si aggiunge il giovane difensore Valeri Vladimirov, che risponderà alla chiamata della Bulgaria Under 21.

Sul fronte delle Nazionali maggiori, la rosa di Amorim perde i suoi pezzi da novanta in ogni reparto. Tra i pali e a centrocampo la Francia ha chiamato Mike Maignan e Adrien Rabiot, mentre il Belgio ha risposto convocando il difensore Koni De Winter e l'esterno d'attacco Diego Moreira. In difesa risponderanno presente anche Strahinja Pavlović con la sua Serbia e Pervis Estupiñán, atteso dai match transoceanici con l'Ecuador.

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Completano il quadro dei partenti l'intramontabile Luka Modrić con la Croazia, il mediano svizzero Ardon Jashari, lo statunitense Yunus Musah, l'esterno nigeriano Samuel Chukwueze e l'attaccante portoghese Gonçalo Ramos. Per Amorim a Milanello inizierà ora, in attesa di riavere il gruppo al completo per la trasferta di Reggio Emilia.