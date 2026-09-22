Milan-Lecce 3-0, i tifosi sui social: "Moreira come Theo Hernández" e 'Siamo da Scudetto"

Il campionato di Serie A si ferma per la prima sosta Nazionali della stagione 2026-2027, dando spazio agli impegni internazionali ma costringendo i club a rivedere i propri piani. Sarà una pausa molto lunga, caratterizzata da un weekend di stop in più rispetto al solito, un fattore che costringerà il tecnico del Milan, Rúben Amorim, a riorganizzare il lavoro a Milanello a ranghi fortemente ridotti. Per gestire al meglio questo periodo di scarico, l'allenatore lusitano ha concesso ben otto giorni liberi alla squadra: la ripresa degli allenamenti nel centro sportivo rossonero è fissata per la mattina di martedì 29 settembre.

Il lavoro sul campo scatterà però senza ben 15 calciatori, partiti per rispondere alle chiamate delle rispettive selezioni. Per colmare le assenze e garantire lo svolgimento ottimale delle sessioni tattiche, Amorim e il suo staff attingeranno a piene mani dal Milan Futuro, aggregando diversi giovani della seconda squadra per queste sessioni atipiche di allenamento.

Il bilancio del nuovo ciclo: i numeri del Milan di Amorim

Questa sosta d'autunno offre l'occasione ideale per tracciare un primo bilancio del nuovo corso tecnico. In questa prima parte di stagione, il Milan è partito tutto sommato bene, soprattutto se si considera che la squadra si trova all'inizio di un nuovo ciclo tattico. L'annata calcistica dei rossoneri si è aperta con due vittorie consecutive: il successo esterno per 2-1 contro il Torino guidato dall'ex Ignazio Abate e il solido 2-0 casalingo a San Siro contro il Venezia di Giovanni Stroppa.

Successivamente, il cammino del Diavolo ha fatto registrare due pareggi esterni consecutivi su campi decisamente ostici: l'1-1 contro la Juventus di Luciano Spalletti e il rocambolesco 2-2 all'Olimpico contro la Lazio di Gennaro Gattuso. Prima della sosta, infine, due sere fa è arrivato il rotondo e convincente 3-0 interno contro il Lecce di Eusebio Di Francesco, che ha ridato slancio all'ambiente.

La classifica di Serie A e gli obiettivi alla ripresa

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La situazione in graduatoria vede i rossoneri pienamente agganciati al treno di vertice. In classifica il Milan occupa una posizione solida a quota 11 punti, subito alle spalle del terzetto di testa composto da Inter, Roma e Lazio (prime a 13 punti) e al Cagliari, vera sorpresa a quota 12. Alle spalle dei ragazzi di Amorim inseguono invece Frosinone, Juventus e Como, staccate di una sola lunghezza a quota 10.I dati statistici dicono che, fin qui, la squadra viaggia alla media esatta di 2 gol fatti a partita (10 complessivi) e di poco meno di una rete subita a incontro (4 in totale). Alla ripresa delle ostilità, il Milan è atteso da un vero e proprio tour de force: l'auspicio dello staff tecnico e dei tifosi è che il gruppo possa assimilare ancora di più gli schemi e i principi di gioco di Amorim, così da alzare i giri del motore e migliorare ulteriormente la propria media punti.