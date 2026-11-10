Piero Ausilio al Milan? Non è un sogno di mercato, ma la domanda a cui l'ex direttore sportivo dell'Inter ha risposto dal palco del 'Social Football Summit' di Torino. Nella lunga intervista rilasciata dal dirigente 54enne emergono diversi dettagli legati all'addio al club nerazzurro e alla possibile prossima tappa della propria carriera.

Ausilio su Marotta

"Con Marotta non ci siamo più sentiti".

Ausilio al Milan? "Se mi chiamassero..."

"Se mi chiamasse il Milan? Mi piacerebbe provare un campionato nuovo, la Premier League mi attira onestamente".

I dirigenti passati dall'Inter al Milan

Marco Fassone: Direttore Generale dell'Inter dal 2012 al 2015 sotto la gestione Thohir, è diventato Amministratore Delegato e DG del Milan nel 2017 durante la presidenza di Li Yonghong.

Direttore Generale dell'Inter dal 2012 al 2015 sotto la gestione Thohir, è diventato Amministratore Delegato e DG del Milan nel 2017 durante la presidenza di Li Yonghong. Massimiliano Mirabelli: Capo degli osservatori nerazzurri tra il 2014 e il 2016, ha seguito Fassone in rossonero assumendo il ruolo di Direttore Sportivo e responsabile dell'area tecnica nel biennio 2017-2018.

Capo degli osservatori nerazzurri tra il 2014 e il 2016, ha seguito Fassone in rossonero assumendo il ruolo di Direttore Sportivo e responsabile dell'area tecnica nel biennio 2017-2018. Leonardo: Dopo una lunga storia da calciatore, allenatore e dirigente del Milan, nel dicembre 2010 accetta la chiamata dell'Inter come allenatore.

Dopo una lunga storia da calciatore, allenatore e dirigente del Milan, nel dicembre 2010 accetta la chiamata dell'Inter come allenatore. Giuseppe Viola: Figura storica del calcio meneghino tra gli anni '20 e '40, ha ricoperto incarichi operativi nell'Ambrosiana-Inter prima di passare a ruoli organizzativi nel Milan del secondo dopoguerra.

, rifiutando il rinnovo fino al 2027 e mettendo un punto all'esperienza professionale più lunga della sua vita. Come confessa nel corso dell'intervista, il dirigente non ha più alcun tipo di rapporto con il presidente del club nerazzurrospecificando però di preferire una nuova avventura all'estero, magari in Inghilterra:Nella storia ci sono alcuni - rari - casi di(o viceversa)

L'ipotesi che Ausilio possa aggiungersi a questa lista resta remota, anche perché il Milan sta lavorando su altri profili per rinforzare il proprio impianto dirigenziale. Entro dicembre, dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale di Markus Krosche come nuovo Head of Football, mentre il candidato numero per il ruolo di direttore sportivo è Timmo Hardung.