Gonçalo Ramos ancora zero tiri in porta? Sì, i due gol sono merito suo: il lavoro nascosto per il Milan

Ancora zero tiri in porta per Gonçalo Ramos a Genova, ma i due gol del Milan nascono da sue giocate geniali. Ecco perché Amorim lo difende a spada tratta
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Il Milan ha vinto 2-1 su un campo difficile come quello del Genoa di De Rossi che stava vivendo un periodo d'oro dal punto di vista dei risultati (3 vittorie nelle ultime quattro prima di ieri). Tre punti cruciali per chiudere al meglio il periodo da sosta a sosta. Chi ancora non riesce a trovare il gol è Gonçalo Ramos: l'attaccante portoghese è stato schierato un'altra volta da titolare e il suo contributo, nonostante sia rimasto ancora a secco, è stato fondamentale.
I numeri di Gonçalo Ramos contro il GenoaEcco i suoi numeri dal sito Sofascore:
- Gol: 0.
- Assist: 1.
- Tiri totali: 1.
- Tiri in porta: 0.
- Grandi occasioni create: 1.
- Passaggi chiave: 1.
- Tocchi falliti: 3.
- Passaggi riusciti: 11/17 (65%).
- Dribbling (riusciti): 4 (1).
- Palloni recuperati: 2.
- Duelli a terra (vinti): 11 (3).
- Duelli aerei (vinti): 4 (2).
- Distanza percorsa: 10.2 km.
I numeri non sono certo entusiasmanti specialmente sui tiri in porta, ancora a quota zero e i tanti duelli persi contro la difesa del Genoa. Ma spesso la differenza che fa un attaccante delle qualità di Ramos si vede nelle piccole cose: i due gol cinici e decisivi trovati dal Milan hanno il marchio assoluto della prima punta portoghese.
L'analisi tattica dei due gol rossoneriIl secondo è "facile" da scovare: assist no look per Pulisic. Una scelta arguta e strana per un attaccante che non sta segnando: di solito in quella posizione si cerca sempre il gol. Invece Ramos ha pensato prima alla squadra e ha preso la scelta giusta. Più sottile il lavoro sul primo gol: Pulisic e Rabiot recuperano il pallone alto e il francese trova al centro dell'area un solissimo Cisse che è bravo a trovare la porta con il tiro al volo. Ma perché era solo? Perché Ramos si era mosso benissimo attaccando il primo palo e portando via due difensori del Genoa. Un'azione che non si vede, ma che è determinante.
Le parole di Amorim e l'evoluzione da bomberAmorim lo ha ribadito anche nel post partita di Genova: Ramos va aiutato dalla squadra che non riesce ad essere pericolosa e presente negli ultimi trenta metri. Così facendo il portoghese deve lavorare per tutto il campo e si trova poco in area. Quando il Milan farà questo passo in avanti vedremo anche la versione bomber di Ramos: per ora è cruciale per i rossoneri con il suo lavoro sporco.
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