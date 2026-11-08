Intervistato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Genoa-Milan, Ruben Amorim si è soffermato sulle difficoltà di Gonçalo Ramos sotto porta. Il tecnico portoghese ha preso le difese del proprio centravanti, spiegando quali siano i veri problemi della squadra in questo momento.

Genoa-Milan, Amorim difende Ramos

"Non passiamo troppo tempo in quella parte di campo per aiutare Ramos a ricevere più palloni. Non è Ramos il problema, è la squadra che non riesce a portare il pallone più spesso in quella zona dove lui può essere decisivo".

La partita di Ramos contro il Genoa

Tiri: 1

1 Assist: 1

1 Passaggi riusciti/tentati: 11/18

11/18 Tocchi: 34

34 Dribbling riusciti/tentati: 1/4

1/4 Duelli vinti/ingaggiati: 5/15

Questo il commento rilasciato dasulla prova diinEcco qualche statistica interessante che spiega la prestazione diin(dati 'Sofascore'):

Un'altra prova tutt'altro che entusiasmante da parte del centravanti portoghese, salvata dall'assist per Pulisic al 19' minuto.

Un avvio di stagione tra alti e bassi

Prelevato in estate dal Paris Saint-Germain perpiù bonus,è arrivato alcon grandissime aspettative. Non è mai facile giocare con il peso di essere stato pagato così tanto. Nelle prime 10 uscite stagionali, il centravanti portoghese ha messo insiemenumeri discreti, arricchiti dal. Il bottino dell'ex Benfica, tuttavia, è ancora troppo basso, soprattutto in virtù del cospicuo investimento estivo. Per permettere alla squadra di essere davvero competitiva, il classe 2001 dovrà alzare i giri del motore ein Italia e in Europa.