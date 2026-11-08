Gonçalo Ramos è diventato un problema per il Milan di Ruben Amorim? L'analisi del tecnico dopo la vittoria contro il Genoa chiarisce ogni dubbio
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Intervistato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Genoa-Milan, Ruben Amorim si è soffermato sulle difficoltà di Gonçalo Ramos sotto porta. Il tecnico portoghese ha preso le difese del proprio centravanti, spiegando quali siano i veri problemi della squadra in questo momento.
Genoa-Milan, Amorim difende RamosQuesto il commento rilasciato da Amorim sulla prova di Ramos in Genoa-Milan:
"Non passiamo troppo tempo in quella parte di campo per aiutare Ramos a ricevere più palloni. Non è Ramos il problema, è la squadra che non riesce a portare il pallone più spesso in quella zona dove lui può essere decisivo".
La partita di Ramos contro il GenoaEcco qualche statistica interessante che spiega la prestazione di Ramos in Genoa-Milan (dati 'Sofascore'):
- Tiri: 1
- Assist: 1
- Passaggi riusciti/tentati: 11/18
- Tocchi: 34
- Dribbling riusciti/tentati: 1/4
- Duelli vinti/ingaggiati: 5/15
Un'altra prova tutt'altro che entusiasmante da parte del centravanti portoghese, salvata dall'assist per Pulisic al 19' minuto.
Un avvio di stagione tra alti e bassiPrelevato in estate dal Paris Saint-Germain per 74 milioni di euro più bonus, Ramos è arrivato al Milan con grandissime aspettative. Non è mai facile giocare con il peso di essere stato pagato così tanto. Nelle prime 10 uscite stagionali, il centravanti portoghese ha messo insieme 3 gol e 2 assist: numeri discreti, arricchiti dal prezioso lavoro in fase di pressione e gestione palla. Il bottino dell'ex Benfica, tuttavia, è ancora troppo basso, soprattutto in virtù del cospicuo investimento estivo. Per permettere alla squadra di essere davvero competitiva, il classe 2001 dovrà alzare i giri del motore e risolvere le partite più ostiche con i suoi gol, in Italia e in Europa.
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