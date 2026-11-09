Giornata piena zeppa di notizie per il Milan di Amorim. Dopo la vittoria contro il Genoa, i rossoneri sono pronti ad affrontare al meglio la sosta per le Nazionali, ma in casa Milan il tempo continua a scorrere, e si inizia a pensare già al mercato di gennaio: idea Bernasconi? C'è molto di più: sul fronte rinnovi, sono arrivate delle novità legate al giovane Alphadjo Cisse. Spazio anche ai prestiti e all'Europa League.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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1 . Milan su Bernasconi?

2. Cisse verso il rinnovo?

3. Europa League, ecco quanti punti servono

4. I prestiti

Ilcontinua a monitorare,terzino sinistro classe 2003già seguito durante il mercato estivo. I rossoneri avevano valutato il suo acquisto in caso di una possibile cessione di Estupinan, rimasto però al Milan per volontà distesso. L'interesse per il giovane resta comunque vivo e potrebbe riaccendersi maggiormente a gennaio: sul giocatore però ci sono ancheconche non intende fare sconti. Percontinua a stupire con la maglia rossonera: a vent'anni, il giovane classe 2006 ha raggiunto quota cinque gol in 9 presenze in Serie A, diventando il secondo rossonero più giovane nell'era dei tre punti a segnare cinque reti nelle prime 10 gare. Sono già otto i gol complessivi, un bottino che lo inserisce tra migliori giovani talenti europei insieme aLe prestazioni del rossonero gli sono valse anche la convocazione in nazionale da parte diil Milan sta lavorando molto duramente per prolungare il contratto e blindarlo almeno fino al 2031.Ilè chiamato ad invertire la rotta indopo quattro giornate i rossoneri hanno raccolto appena 3 punti, occupando il 28esimo posto in classifica e presentando una differenza reti di -3. Per raggiungere almeno laserviranno indicativamente altri 6-7 punti nelle ultime quattro partite rimaste da giocare, considerando che nelle ultime due edizioni la soglia di qualificazione si è attestata tra i 9 e i 10 punti. Più complicato invece il percorso verso gli ottavi diretti, per i quali sono serviti almeno 14-16 punti. Ildovrà affrontare ancoraIlpotrebbe ricevere un'importante tesoretto dai 9 giocatori ceduti in prestito durante il mercato estivo. Tra i più brillanti c'èora ale autore di 5 gol e 2 assist assist inil suo riscatto è fissato ae al momento appare il più probabile. Bene anchealalSituazione molto diversa invece perora alalche stanno trovando decisamente meno spazio. Odogu, invece, potrebbe cambiare squadra già a gennaio dopo non avere ancora collezionato neanche un minuto colConsiderando i diritti di riscatto di, il