Dai prestiti fino al rinnovo di Cisse, passando per l'Europa League e le ultime su Bernasconi: ecco le migliori notizie in ambito Milan
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Giornata piena zeppa di notizie per il Milan di Amorim. Dopo la vittoria contro il Genoa, i rossoneri sono pronti ad affrontare al meglio la sosta per le Nazionali, ma in casa Milan il tempo continua a scorrere, e si inizia a pensare già al mercato di gennaio: idea Bernasconi? C'è molto di più: sul fronte rinnovi, sono arrivate delle novità legate al giovane Alphadjo Cisse. Spazio anche ai prestiti e all'Europa League.
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
1 . Milan su Bernasconi?Il Milan continua a monitorare Lorenzo Bernasconi ,terzino sinistro classe 2003 dell'Atalanta già seguito durante il mercato estivo. I rossoneri avevano valutato il suo acquisto in caso di una possibile cessione di Estupinan, rimasto però al Milan per volontà di Amorim stesso. L'interesse per il giovane resta comunque vivo e potrebbe riaccendersi maggiormente a gennaio: sul giocatore però ci sono anche Newcastle e Roma, con l'Atalanta che non intende fare sconti. Per Bernasconi, infatti, servirà una cifra compresa tra 20 e i 25 milioni.
2. Cisse verso il rinnovo?Cisse continua a stupire con la maglia rossonera: a vent'anni, il giovane classe 2006 ha raggiunto quota cinque gol in 9 presenze in Serie A, diventando il secondo rossonero più giovane nell'era dei tre punti a segnare cinque reti nelle prime 10 gare. Sono già otto i gol complessivi, un bottino che lo inserisce tra migliori giovani talenti europei insieme a Yamal e Brunner. Le prestazioni del rossonero gli sono valse anche la convocazione in nazionale da parte di Roberto Mancini, ma non è finita qua: il Milan sta lavorando molto duramente per prolungare il contratto e blindarlo almeno fino al 2031.
3. Europa League, ecco quanti punti servonoIl Milan di Ruben Amorim è chiamato ad invertire la rotta in Europa League: dopo quattro giornate i rossoneri hanno raccolto appena 3 punti, occupando il 28esimo posto in classifica e presentando una differenza reti di -3. Per raggiungere almeno la zona play-off serviranno indicativamente altri 6-7 punti nelle ultime quattro partite rimaste da giocare, considerando che nelle ultime due edizioni la soglia di qualificazione si è attestata tra i 9 e i 10 punti. Più complicato invece il percorso verso gli ottavi diretti, per i quali sono serviti almeno 14-16 punti. Il Milan dovrà affrontare ancora Olympiacos, Sunderland Levski Sofia e Ararat Armenia.
4. I prestitiIl Milan potrebbe ricevere un'importante tesoretto dai 9 giocatori ceduti in prestito durante il mercato estivo. Tra i più brillanti c'è Christopher Nkunku, ora al Lipsia e autore di 5 gol e 2 assist assist in Bundesliga: il suo riscatto è fissato a 28 milioni di euro e al momento appare il più probabile. Bene anche Fofana al Siviglia e Athekame al Lione. Situazione molto diversa invece per Samuele Ricci, ora al Como e Santiago Gimenez al Porto, che stanno trovando decisamente meno spazio. Odogu, invece, potrebbe cambiare squadra già a gennaio dopo non avere ancora collezionato neanche un minuto col Tolosa. Considerando i diritti di riscatto di Ricci, Gimenez e Nkunku, il Milan potrebbe incassare fino a 68 milioni di euro.
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