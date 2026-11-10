Modrić domina ancora per il Milan, ma non è eterno: ecco perché per Amorim trovare l'erede è una priorità

Uno dei calciatori più importanti del Milan resta Luka Modrić: anche con il calcio molto più offensivo e di corsa di Ruben Amorim, il croato resta centrale per le sue capacità di leggere le partite, la sua gestione del pallone e del ritmo della gara. Ecco i suoi numeri stagionali in Serie A (dati dal sito Sofascore):

Presenze: 11

11 Titolare: 8

8 Distanza percorsa media (per 90 minuti): 9.7 km

9.7 km Assist: 2

2 Assist attesi (xA): 0.77

0.77 Tocchi di media: 74.5

74.5 Grandi occasioni create: 3

3 Passaggi accurati a partita: 59.8 (92%)

59.8 (92%) Palle recuperate a partita: 4.7

4.7 Errori che hanno portato al tiro: 1

1 Errori che hanno portato al gol: 0

0 Duelli totali vinti a partita: 2.2 (44%)

Il punto è che Modrić non sarà eterno: già in primavera ci sono stati dei dubbi sulla sua continuazione al Milan e questa potrebbe essere tranquillamente l'ultima stagione non solo con la maglia rossonera, ma in generale nel calcio giocato. Per questo la dirigenza del Diavolo dovrà andare alla ricerca di un nuovo calciatore molto importante per la mediana, e avviare la pianificazione per il futuro della regia del Milan di Amorim senza Modrić.

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Le soluzioni interne per il centrocampo del Milan

Il piano sul calciomercato per l'erede di Modrić

Le soluzioni in casa possono essere due:. Il primo ha deluso nelle sue partite giocate con la maglia del Milan e, al momento, non ha ancora dimostrato di avere le qualità e le caratteristiche per prendere in mano il centrocampo rossonero quando Modrić avrà smesso. Di Comotto non abbiamo ancora visto nulla in Serie A, ma può essere un potenziale titolare nel futuro del club, probabilmente non già a partire dalla prossima stagione.E quindi? Probabile che il Milan debba iniziare a programmare un colpo anche importante a centrocampo per la prossima estate: le caratteristiche sono già chiare., che sia in grado di gestire una squadra con il suo palleggio e le sue qualità di lettura della partita e che sia anche adatto al calcio moderno di corsa e pressione.

Compito molto difficile per la dirigenza del Milan: servirà quasi sicuramente un investimento molto importante a livello economico, ma iniziare già ora a lavorare su un possibile colpo potrebbe facilitare il lavoro del Milan. Questo perché il post Modrić non è così lontano e scegliere il suo erede è già ad oggi una priorità dei rossoneri.