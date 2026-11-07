Modrić ci crede: "Avremo chance di lottare per il titolo. Con Amorim la direzione è quella giusta"

Luka Modrić è ancora uno dei pilastri del Milan: anche con il calcio di Amorim il mediano croato sembra insostituibile al centro della mediana rossonera e quando non c'è la sua assenza si fa sentire. Oggi "SportWeek", inserto settimanale de "La Gazzetta dello Sport", ha dedicato la copertina proprio al numero 14 del Milan che ha rilasciato anche alcune dichiarazioni parlando in primis della bella vittoria nel derby contro l'Inter:

Modric e il trionfo nel derby: "La miglior prestazione della stagione"

"È stata una vittoria fantastica e penso sia la nostra miglior prestazione della stagione. Abbiamo meritato questi tre punti che ci servivano tanto anche per il morale e la convinzione nei nostri mezzi. Stiamo crescendo come squadra e, se riusciremo a limitare i cali di rendimento che in una stagione ci sono, avremo chance di lottare per il titolo, che resta il nostro obiettivo. Le idee del mister le stiamo mettendo in pratica sempre meglio, la direzione è quella giusta e il nostro stadio ci trascina: la gente del Milan è incredibile".

Luka Modrić ha poi spiegato la sua scelta di restare al Milan almeno per un'altra stagione dopo la delusione della mancata qualificazione in Champions League:

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Il retroscena sul futuro: "Ecco perché sono rimasto al Milan"

"Mi sento bene e ho ancora la passione, l’ambizione e le forze. Finché mi sentirò così, voglio continuare a giocare. Al Milan inoltre sono amato, almeno quanto io amo ancora il calcio. Non ho avuto dubbi questa estate, dopo aver parlato con Amorim e il club: loro volevano che restassi e io avevo solo bisogno di sentirmi voluto. Il Milan è la mia squadra e voglio aiutare i più giovani a crescere".

Parole importanti quelle di Modrić che crede fortemente nel nuovo progetto con Ruben Amorim in panchina: sarà molto complesso riuscire a vincere lo Scudetto questa stagione, ma i rossoneri sembrano essere su una buona strada per il futuro, anche se va trovata ancora continuità per evitare troppe montagne russe.