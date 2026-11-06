Sabatini sottolinea l'importanza di Modrić: "Quando non c'è il Milan è questo. Percorso quasi compromesso"

Il Milan non riesce a ingranare in Europa League: terza sconfitta su quattro partite stagionali in Europa con il brutto ko a San Siro contro il Ferencváros. Non tanto per il risultato in sé, piuttosto per la prestazione della squadra, veramente brutta e sottotono.

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Il verdetto di Sandro Sabatini su Instagram

"Ci sono i fischi a San Siro con il Milan che torna alla sua normalità europea perdendo la terza partita su quattro. Stavolta lo fa molto male, perfino peggio delle altre occasioni. L'atteggiamento è stato quello di una partitella infrasettimanale, le conseguenze sono molto preoccupanti. Il percorso in Europa League è quasi compromesso, ci sono possibilità di riprendersi, ma non così".

Ad analizzare la gara ci ha pensato anche il giornalistatramite un reel sul suo profilo "Instagram":

Effettivamente il Milan non è sceso in campo dal punto di vista mentale: il Ferencváros ha corso tre volte di più, con più fame e voglia di vincere e ha meritato i tre punti. La squadra di Amorim deve cambiare assolutamente atteggiamento in Europa, altrimenti l'Europa League rischia di finire molto presto.

La centralità di Modrić e la sfida di Genova

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"Non c'è un giocatore del Milan che si è salvato in una serata nella quale si è vista ancora di più l'importanza di Luka Modrić. Quando non c'è il Milan è questo? Purtroppo sembra di sì. Il portiere Torriani, prima dell'indecisione sul primo gol del Ferencváros, era stato nettamente il migliore in campo".

Sabatini poi ha sottolineato l'importanza di un calciatore rossonero:

Modrić è entrato al 63' al posto di Jashari, ma quando il Ferencváros era già passato in vantaggio e la partita sembrava già essere andata via dalle mani del Milan.

C'è ancora molto lavoro da fare per Amorim, con la partita contro il Genoa di domenica molto importante, anche perché subito dopo ci sarà la sosta di novembre e chiudere al meglio sarebbe fondamentale per tutti.