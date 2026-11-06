Jashari, così non va. Milan, il dopo Modrić rischia di essere un problema enorme per il futuro

Ardon Jashari è ancora un'incognita per il Milan: il mediano svizzero ha giocato da titolare contro il Ferencváros e ha deluso (un po' come tutti) non dando garanzie sulle sue qualità e su un centrocampo rossonero senza Luka Modrić in campo. L'ex Bruges è stato pesantemente bocciato anche dai maggiori quotidiani sportivi italiani.

Le pagelle della stampa: piovono stroncature per Jashari

"Regia deludente, con almeno due palloni persi in zona pericolosa. Sostituito dopo un'ora: serata da dimenticare".

Per "La Gazzetta dello Sport" si merita un 4:

4 anche da "Il Corriere dello Sport":

"Perde un pallone sanguinoso davanti alla difesa del Milan dando una grossa opportunità agli ungheresi. Brutta partita, non incide mai in positivo".

4,5 da "Tuttosport":

"Prima frazione di sofferenza, subisce il pressing avversario e perde diversi palloni. Modric (18’ st) 5.5 Questa volta non riesce a risollevare la squadra".

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I dati Sofascore e il problema dell'eredità di Modrić

Passaggi accurati : 53/58 (91%).

: 53/58 (91%). Passaggi chiave : 0.

: 0. Assist attesi (xA) : 0.02.

: 0.02. Cross (accurati) : 0 (0).

: 0 (0). Assist : 0.

: 0. Tocchi : 64.

: 64. Possessi persi : 7.

: 7. Recuperi : 1.

: 1. Duelli a terra (vinti) : 2 (1).

: 2 (1). Duelli aerei (vinti): 3 (2).

Prestazione negativa testimoniata anche dai numeri non eccelsi (fonte Sofascore):

Ricordiamo che Jashari è stato prelevato dal Bruges per più di 30 milioni di euro dopo una trattativa lunghissima. La scorsa stagione ha faticato nel calcio poco offensivo di Massimiliano Allegri ed è stato rallentato dalla frattura alla gamba subita ad agosto.

In questa stagione però non ci sono scuse: sta avendo spazio specialmente in Europa League, gioca con un allenatore più offensivo come Amorim e spesso gli si dà la totale responsabilità della gestione del centrocampo. Qualche spunto positivo dallo svizzero, ma zero costanza e i dubbi sul grande investimento del Milan aumentano.

Luka Modrić è determinante per questa squadra, ma questa potrebbe essere l'ultima stagione della sua carriera. E per il futuro? Jashari non sembra ancora pronto per prendere le chiavi del Milan e il futuro del centrocampo rossonero inizia a preoccupare.