Piovono stroncature sui quotidiani per il mediano svizzero da 30 milioni. Zero passaggi chiave e 7 possessi persi: Amorim riflette sul futuro della regia?

Emiliano Guadagnoli
- Milano
La conferenza stampa di Amorim dopo Milan-Ferencvaros

Amorim duro in conferenza stampa dopo Milan-Ferencvaros 0-2: "Abbiamo fallito" | Video PM

Ardon Jashari è ancora un'incognita per il Milan: il mediano svizzero ha giocato da titolare contro il Ferencváros e ha deluso (un po' come tutti) non dando garanzie sulle sue qualità e su un centrocampo rossonero senza Luka Modrić in campo. L'ex Bruges è stato pesantemente bocciato anche dai maggiori quotidiani sportivi italiani.

Le pagelle della stampa: piovono stroncature per Jashari

Per "La Gazzetta dello Sport" si merita un 4:
"Regia deludente, con almeno due palloni persi in zona pericolosa. Sostituito dopo un'ora: serata da dimenticare".

4 anche da "Il Corriere dello Sport":

"Perde un pallone sanguinoso davanti alla difesa del Milan dando una grossa opportunità agli ungheresi. Brutta partita, non incide mai in positivo".
Jashari, così non va. Milan, il dopo Modrić rischia di essere un problema enorme per il futuro

4,5 da "Tuttosport":

"Prima frazione di sofferenza, subisce il pressing avversario e perde diversi palloni. Modric (18’ st) 5.5 Questa volta non riesce a risollevare la squadra".

I dati Sofascore e il problema dell'eredità di Modrić

Prestazione negativa testimoniata anche dai numeri non eccelsi (fonte Sofascore):
  • Passaggi accurati: 53/58 (91%).
  • Passaggi chiave: 0.
  • Assist attesi (xA): 0.02.
  • Cross (accurati): 0 (0).
  • Assist: 0.
  • Tocchi: 64.
  • Possessi persi: 7.
  • Recuperi: 1.
  • Duelli a terra (vinti): 2 (1).
  • Duelli aerei (vinti): 3 (2).

Ricordiamo che Jashari è stato prelevato dal Bruges per più di 30 milioni di euro dopo una trattativa lunghissima. La scorsa stagione ha faticato nel calcio poco offensivo di Massimiliano Allegri ed è stato rallentato dalla frattura alla gamba subita ad agosto.

In questa stagione però non ci sono scuse: sta avendo spazio specialmente in Europa League, gioca con un allenatore più offensivo come Amorim e spesso gli si dà la totale responsabilità della gestione del centrocampo. Qualche spunto positivo dallo svizzero, ma zero costanza e i dubbi sul grande investimento del Milan aumentano.

Luka Modrić è determinante per questa squadra, ma questa potrebbe essere l'ultima stagione della sua carriera. E per il futuro? Jashari non sembra ancora pronto per prendere le chiavi del Milan e il futuro del centrocampo rossonero inizia a preoccupare.

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