Milan, lo scatto con Amorim lo avrai con più alternative: ecco il peso dei cambi e degli infortuni

Il Milan ha vinto contro il Genoa anche se ha rischiato di farsi rimontare proprio alla fine della partita con una gestione della ripresa non proprio perfetta da parte della squadra di Ruben Amorim. Come ha detto più volte lo stesso allenatore rossonero manca ancora continuità al Milan, anche se può vincere tutte le partite. Per fare ciò servono però i titolarissimi e al massimo della loro forma, altrimenti il Diavolo fa tanta fatica contro chiunque, come abbiamo visto benissimo in Europa League.

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Le alternative dalla panchina e l'impatto dei giovani

La lunga lista degli infortuni in casa rossonera

E il tema si sposta sulle alternative che ha a disposizione Ruben Amorim in panchina: ieri contro il Genoa sono entrati Filippo Terracciano, Omari Hutchinson, Ardon Jashari e Pervis Estupiñán. Oltre a Bartesaghi (che comunque è giovane),(tra cui anche Comotto e Camarda naturalmente).Il Milan continua ancora a pagare i tanti infortuni avuti dal mese di ottobre:. Tre possibili titolari di questa squadra e due giocatori ben dentro alle rotazioni di Ruben Amorim: chiaro che manchino le alternative e la squadra soffre quando c'è un po' di turnover o quando ci sono cambi durante la partita.

Questa squadra non è ancora del tutto pronta per dominare e per il calcio fisico e molto dispendioso a livello fisico come quello di Ruben Amorim anche per la mancanza di alternative valide ai super titolari. Per questo motivo, sia la crescita dei giovani talenti, sia l'arrivo di altri giocatori dal mercato, saranno fondamentali. Con più alternative di qualità, Amorim potrà ruotare ancora di più i suoi giocatori rischiando meno i titolari che, quando chiamati in causa, saranno più pronti a livello fisico. Questo è un passaggio fondamentale per la crescita di questo nuovo progetto.