Il mancato cartellino rosso ad Alessandro Marcandalli per il fallo su Adrien Rabiot continua a far discutere. Dopo le proteste del centrocampista francese e il suo commento polemico sui social, è arrivata una nuova precisazione di Gianpaolo Calvarese. L'ex arbitro è tornato sull'episodio di Genoa-Milan, spiegando ulteriormente le ragioni che lo hanno portato a condividere la decisione presa da Davide Massa.

Genoa-Milan, il botta e risposta tra Rabiot e Calvarese

Tutto nasce dall'intervento di Marcandalli su Rabiot, durante il secondo tempo della sfida di Marassi. Il difensore rossoblù ha fermato il centrocampista rossonero mentre quest'ultimo stava conducendo una ripartenza. I giocatori del Milan hanno immediatamente chiesto l'espulsione, ma Massa ha estratto soltanto il cartellino giallo.

Una scelta che ha provocato la rabbia di Rabiot, già protagonista di animate proteste in campo. Successivamente, il francese ha deciso di rispondere direttamente a Calvarese, che sui propri canali social aveva giudicato sostenibile la decisione arbitrale.

"Nella vita come nel calcio si possono fare errori, bisogna almeno saperli ammettere. Mentire continuamente non vi farà andare avanti. Ed è il calcio italiano a subirne le conseguenze", ha scritto il centrocampista del Milan.

La nuova spiegazione di Calvarese: "Il VAR non sarebbe intervenuto"

Interpellato dalla Gazzetta dello Sport, Calvarese ha precisato ulteriormente il proprio giudizio, riconoscendo innanzitutto la complessità della situazione: "Diciamo subito che si tratta di un episodio complesso, siamo nella zona grigia".

L'ex direttore di gara ha poi aggiunto un passaggio importante sul possibile intervento del VAR: "Se l'arbitro Massa avesse estratto il cartellino rosso, il VAR non sarebbe intervenuto".

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Per valutare una possibile espulsione per, ovvero la negazione di una chiara occasione da gol, devono essere considerati

Proprio quest'ultimo elemento, insieme alla posizione in campo, rappresenta uno degli aspetti evidenziati da Calvarese: Rabiot si trovava a circa 65 metri dalla porta avversaria e in posizione leggermente defilata. Da qui la spiegazione della scelta di Massa, che ha optato per l'ammonizione di Marcandalli.

Il confronto tra il centrocampista rossonero e l'ex arbitro, dunque, non si è fermato alle prime reazioni sui social. L'episodio resta al centro delle discussioni dopo Genoa-Milan e riporta l'attenzione sui criteri con cui viene valutata la negazione di una chiara occasione da rete.