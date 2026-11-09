Il Milan di Rúben Amorim espugna per 2-1 lo stadio Luigi Ferraris di Marassi contro il Genoa di Daniele De Rossi, ma a fare rumore nel post-partita è la furia di Adrien Rabiot. Il match del campionato di Serie A, deciso dalle reti rossonere di Alphadjo Cisse al 13' e Christian Pulisic al 19', ha vissuto il suo momento più controverso al 50', quando il difensore rossoblù Alessandro Marcandalli ha trattenuto vistosamente il centrocampista francese, lanciato verso la porta di Justin Bijlow. La decisione dell'arbitro Davide Massa di estrarre solo il cartellino giallo ha innescato un aspro dibattito sulla moviola, culminato in un durissimo scontro social tra il numero 12 del Diavolo e l'ex fischietto Gianpaolo Calvarese.

Il caso DOGSO alla moviola: la tesi di Calvarese e la reazione del Milan

L'episodio ha scatenato una vera e propria polveriera a bordo campo. Le veementi proteste per il mancato cartellino rosso a Marcandalli sono costate l'ammonizione allo stesso Rabiot e l'espulsione diretta per tre componenti dello staff medico del Milan, incluso il responsabile sanitario, il dottor

Nel post-gara, Gianpaolo Calvarese ha analizzato l'azione sui propri canali social, supportando l'operato del direttore di gara di Imperia. Secondo l'ex arbitro di Serie A, l'intervento non era da sanzionare con il DOGSO (Denying an Obvious Goal-Scoring Opportunity). A fare difetto, secondo la sua lettura regolamentare, sarebbero stati due dei quattro requisiti fondamentali previsti dall'IFAB: la distanza calcolata rispetto alla porta e la totale probabilità di mantenere il controllo del pallone da parte del giocatore francese.

La durissima replica social di Rabiot all'ex arbitro

Una spiegazione tecnica che non ha affatto convinto il centrocampista transalpino. Ancora furibondo per la decisione sul campo, Rabiot ha deciso di intervenire pubblicamente

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«Nella vita come nel calcio si possono fare errori, bisogna almeno saperli ammettere. Mentire continuamente non vi farà andare avanti. Ed è il calcio italiano a subirne le conseguenze … Pensateci. Bonne soirée»

Uno sfogo senza filtri che evidenzia la spaccatura totale tra la percezione del campo dei calciatori e le interpretazioni della classe arbitrale italiana su episodi chiave della stagione.

Rendimento stellare: i numeri del francese nel Milan di Amorim

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La rabbia del classe 1995 non cancella però un inizio di stagione semplicemente straordinario sotto la guida di Rúben Amorim. La prima rete rossonera siglata da Cisse è nata proprio da una giocata dell'ex Juventus, che ha messo a referto il suo quarto assist vincente in appena nove partite di campionato disputate.Il contributo del transalpino alla manovra offensiva del Milan è totale: oltre ai passaggi chiave, Rabiot ha già aggiunto 5 reti al suo bottino stagionale di partecipazioni attive ai gol della squadra. Un rendimento da leader assoluto che rende ancora più amaro il finale concitato della sfida di Marassi.