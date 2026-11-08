Non si placano le polemiche sull'episodio del mancato rosso ad Andrea Marcandalli per un fallo da ultimo uomo su Rabiot nel secondo tempo di Genoa-Milan. A prendere la parola è stato proprio il centrocampista francese, che a diverse ore dal fischio finale del match ha rotto il silenzio sui social.

Genoa-Milan, l'episodio Rabiot-Marcandalli

L'episodio più discusso della partita è senza dubbio ilE' il 50' minuto quando il centrale rossoblùi giocatori del Milan chiedono il rosso, ma, dopo un breve silent check del VAR, conferma la decisione presa in campo.

Intervenuto sul proprio account Instagram ufficiale, l'ex arbitro Giampaolo Calvarese ha preso le difese di Massa per la decisione sull'episodio Rabiot-Marcandalli in Genoa-Milan:

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"L’azione di Rabiot rappresentava un’occasione da gol? Assolutamente si, ma ricordiamo che per regolamento, affinché si configuri un DOGSO, l’occasione deve essere chiara ed evidente. E' proprio per questo che il regolamento prevede la valutazione di 4 parametri. Il possesso del pallone, la direzione generale dell’azione, il numero di difendenti e la distanza dalla porta. In questo caso, considerando che siamo in posizione leggermente defilata e a circa 60 metri dalla porta, considero sostenibile la scelta di Massa di estrarre il cartellino giallo per Marcandalli. Ritengo però che se l’arbitro avesse estratto il rosso dal campo, il VAR Camplone non sarebbe intervenuto".

Rabiot commenta sotto al post di Calvarese

"Nella vita come nel calcio si possono fare errori bisogna almeno saperli ammettere. Mentire continuamente non vi farà andare avanti. Ed è il calcio italiano a subirne le conseguenze.. Pensateci. Bonne soirée".

La "bugia" di Massa e Calvarese

Spazientito per la decisione dell'arbitro in campo e le giustificazioni dell'ex collega,ha deciso di rompere il silenzio esu Instagram:ha accusatodi. Parole pesanti, ma che trovano una spiegazione nel. L'ex arbitro giustificaspiegando come il francese si trovasse ancora distante dalla porta, ma non ha preso in considerazione un aspetto chiave del DOGSO:Cisse e Pulisic stavano avanzando a tutta velocità per accompagnare l'azione condotta dal francese, mentre Ostigard - giocatore più arretrato del Genoa - si trovava almeno 10 metri più indietro.